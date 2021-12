Joe Biden hablará con Vladimir Putin a petición del líder ruso

El presidente de EE.UU. realizará una llamada con el presidente de Rusia Vladimir Putin el jueves por la tarde "para discutir una variedad de temas, incluidos los próximos compromisos diplomáticos con Rusia", dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne.La llamada fue solicitada por Putin, según un funcionario de la administración, y Biden aceptó porque "cree que cuando se trata de Rusia no hay sustituto para el diálogo directo líder-líder".Horne agregó que "la administración Biden continúa participando en una extensa diplomacia con nuestros aliados y socios europeos, consultando y coordinando un enfoque común en respuesta a la acumulación militar de Rusia en la frontera con Ucrania. El presidente Biden ha hablado con líderes de toda Europa, y funcionarios de la administración de Biden han colaborado multilateralmente con (la Organización del Tratado del Atlántico Norte), la (Unión Europea) y la (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa). También han celebrado numerosas consultas bilaterales con sus homólogos, incluidos los de los países del flanco oriental y en el formato (Bucharest Nine) así como en Ucrania".El Bucarest Nine es una referencia a nueve naciones europeas que forman el borde oriental de la OTAN: Polonia, Rumania, República Checa, Estonia, Hungría, Bulgaria, Letonia, Lituania y Eslovaquia.Biden planea anticipar las próximas conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia que se llevarán a cabo el 10 de enero, dijo el funcionario, y también discutirá las reuniones OTAN-Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa programadas para el 12 y 13 de enero. Cerrar la consulta con los aliados y socios de Estados Unidos ha sido "una prioridad para la administración desde el principio", dijo el funcionario, y Biden también se lo subrayará a Putin.La llamada Biden-Putin, programada para las 3:30 p.m. (hora de Miami), será el segundo contacto directo entre los dos líderes este mes mientras Estados Unidos continúa presionando a Rusia para que reduzca su gran presencia militar cerca de las fronteras de Ucrania. Más de 100.000 tropas rusas todavía están estacionadas allí, y los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos han advertido a Ucrania y sus aliados que Rusia podría estar planeando lanzar un ataque en enero.Biden advirtió a Putin durante una reunión virtual a principios de este mes que una invasión tendría graves consecuencias, como duras sanciones económicas y refuerzos militares estadounidenses en el flanco este de la OTAN.Putin, a su vez, advirtió a Estados Unidos y la OTAN que Rusia se verá obligada a actuar si se cruzan sus "líneas rojas", específicamente si la OTAN expande sus capacidades militares más hacia el este y en Ucrania. Putin ha exigido garantías de seguridad legalmente vinculantes a EE.UU. y la OTAN, algunos de los cuales funcionarios estadounidenses ya han llamado no iniciadores, pero sin detallar qué es exactamente lo que está fuera de la mesa.Pero funcionarios estadounidenses y rusos acordaron sentarse para conversaciones de seguridad el 10 de enero, donde "Rusia puede poner sus preocupaciones sobre la mesa, y nosotros también pondremos nuestras preocupaciones sobre la mesa con las actividades de Rusia".El estado de las conversaciones no depende de que Rusia reduzca primero sus fuerzas, dijo el martes un funcionario de la Casa Blanca, porque el gobierno Biden todavía cree que la diplomacia es el camino más responsable "incluso si no obtenemos todo lo que queremos".Los funcionarios estadounidenses planean consultar regularmente con Ucrania mientras las negociaciones con Rusia se llevan a cabo el próximo mes, dijo el funcionario de la Casa Blanca.