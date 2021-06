Joe Biden y Vladimir Putin descartan “guerra fría”

Acuerdan compromiso con la seguridad estratégica

Vladimir Putin y Joe Biden establecen su compromiso con la seguridad estratégica entre ambas naciones al tiempo de pronunciarse a favor del diálogo bilateral y en contra de una “guerra fría”.El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descartó que exista una “guerra fría” con Rusia luego de sostener una reunión con Vladimir Putin por más de tres horas en Ginebra Suiza.“No creo que esa situación al señor Putin piense en una guerra fría con los Estados Unidos. Le he dicho que su generación y la mía conocen esa situación y evidentemente la Guerra Fría no está de ninguna manera en el interés de ambos países y creo que él piensa y cree eso, que lo comprende y desde luego que no está dispuesto a seguir por ese camino”, señaló Joe Biden.En conferencia de prensa por separado, el mandatario estadounidense dijo que Vladimir Putin siempre tiene “desconfianza” de los Estados Unidos pero no al grado de entablar una guerra fría.“Tampoco va a bajar toda su ofensiva y a acogerme en sus brazos. Él siempre está preocupado y tiene desconfianza con respecto a nosotros, respecto a los Estados Unidos, pero no creo de ninguna manera que él quiera una guerra fría ni si quiera tensiones entre los dos países”, señaló.Tras más de tres horas de reunión, el mandatario estadounidense dijo que existe “voluntad” por parte de Vladimir Putin para alcanzar acuerdos.“Lo que si puedo decirles es que si hay una voluntad y hay una ilusión donde podemos avanzar juntos y puede ser que evidentemente no haya ningún tipo de amenazas, creo que ha bajado cuando yo me he referido a mi madre y otras personas, evidentemente cuando hemos hablado de asuntos bases no ha habido ningún tipo de amenazas”, aseguró Joe Biden.Al término de las conferencias de prensa, los mandatarios de ambos países emitieron un comunicado conjunto donde se establece que son capaces de lograr, incluso en períodos de tensión, avances en materia de seguridad estratégica.El documento subraya que “Rusia y EE.UU. han demostrado que aun en periodos de tensión son capaces de lograr progresos en el cumplimiento de objetivos comunes para garantizar la predictibilidad en el ámbito estratégico, disminuir los riesgos de conflicto armados y la amenaza de una guerra nuclear”.“La reciente prolongación del tratado START III es una muestra de nuestro apego al control de las armas nucleares. Hoy reafirmamos nuestro apego al principio según cual en una guerra nuclear no puede haber vencedores y nunca esta debe ser desatada”, señala el comunicado difundido por la Presidencia de Rusia.Por último, el texto subraya que “para alcanzar estos objetivos Rusia y Estados Unidos iniciarán próximamente un amplio diálogo bilateral sobre seguridad estratégica, que será sustantivo y enérgico. Con este diálogo intentaremos sentar las bases del futuro control de armamentos y de las medidas de disminución de riesgos”.Después de concluir los trabajos de la cumbre, tanto Vladimir Putin como Joe Biden emprendieron sus respectivos vuelos de regreso a sus respectivas naciones desde el Aeropuerto Internacional de Ginebra en Suiza.