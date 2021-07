Johnson & Johnson retira del mercado algunos protectores solares

Neutrogena y Aveeno tras detectar benceno

Johnson & Johnson retirará de forma voluntaria cinco líneas de protectores solares Neutrogena y Aveeno en Estados Unidos después de que, según dijo, descubriera niveles bajos de benceno en dichos productos.La compañía advierte a los clientes que no utilicen aerosoles Neutrogena Beach Defense, Neutrogena Cool Dry Sport, Neutrogena Invisible Daily, Neutrogena Ultra Sheer y Aveeno Protect + Refresh.Johnson & Johnson (JNJ) dijo que quienes compraron los productos deben deshacerse de ellos, y agregó que el benceno es un carcinógeno que "podría potencialmente causar cáncer según el nivel y el alcance de la exposición".La compañía dijo que el benceno no es un ingrediente en sus productos y está investigando qué causó su presencia. Dijo que el nivel de benceno presente en sus pruebas "no se esperaría que cause consecuencias adversas para la salud" en la exposición diaria, y que retirará los productos "por precaución"."Estamos trabajando para eliminar estos productos del mercado y les daremos un reembolso a los consumidores", dijo la compañía.