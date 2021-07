Jóvenes intubados por covid-19

Deberían ser 'un llamado de atención gigantesco'

Con los casos de covid-19 aumentando y las tasas de vacunación en declive, los expertos en salud dicen que están preocupados por el próximo capítulo de la pandemia, especialmente para los estadounidenses más jóvenes, quienes dicen que están sintiendo los impactos."Sabemos que en nuestras UCI estamos viendo a personas más jóvenes intubadas que están muy enfermas o que están en el piso y muy enfermas", dijo la Dra. Jeanne Marrazzo, profesora de enfermedades infecciosas en la Universidad de Alabama en Birmingham. "Eso debería ser un gigantesco llamado de atención".Con una de las tasas de vacunación más bajas del país, Marrazzo dijo que Alabama está "al comienzo de un incendio forestal" en lo que respecta a la propagación del covid-19. Y como muchos otros profesionales de la salud en estados con bajas tasas de vacunación, dijo que espera desesperadamente que las historias y los datos que muestran el impacto del virus motiven a las personas más jóvenes a vacunarse.Los pronósticos conjuntos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), publicados el miércoles sobre el proyecto covid-19 dicen que probablemente aumentarán las muertes y hospitalizaciones durante las próximas cuatro semanas.Mientras tanto, las tasas de vacunación, que los expertos en salud han enfatizado como una parte clave del plan para controlar el virus, son las más bajas desde enero, con un promedio de 516.441 dosis administradas cada día de la semana pasada, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.A nivel nacional, el 48,8% de las personas están completamente vacunadas, pero algunos estados, como Alabama con el 33,9% y Arkansas con el 35,5%, están luchando particularmente por obtener una tasa de vacunación lo suficientemente alta como para frenar o detener la propagación del virus, según los CDC.Eso es especialmente desgarrador, dicen dos médicos, cuando los pacientes deciden demasiado tarde que quieren la vacuna."Lo que realmente me gustaría que pudieras ver, es mirar a los ojos a un padre joven o un hombre que sabe que pueden ser pequeños para este mundo porque no se vacunaron, y el arrepentimiento y el remordimiento en su rostro, y el miedo", dijo el Dr. Michael Bolding del Centro Médico Regional Washington de Arkansas en un video que hizo para rogar a los residentes de Arkansas que se vacunen.Una médica de Alabama dijo que una de las últimas cosas que hacen sus pacientes antes de ser intubados debido al covid-19 es rogarle que los vacune, pero ella tiene que decirles que es demasiado tarde.Cuando esos pacientes mueren y ella habla con su familia, le dicen que pensaban que el virus era un engaño, dijo el Dr. Brytney Cobia del Grandview Medical Center en una publicación de Facebook. Ella dijo que les dice que la mejor manera de honrar a su ser querido es vacunándose."Regreso a mi oficina, escribo su nota de defunción y digo una pequeña oración para que esta pérdida salve más vidas", escribió Cobia, instando a la gente a hacerle preguntas sobre la vacuna. "No es demasiado tarde, pero algún día podría serlo".El covid-19 tiene a personas no vacunadas 'en la mira', dice un expertoAunque los funcionarios de salud están preocupados por la propagación de la variante delta, que es más transmisible, expertos como el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, dijeron que los vacunados están bien protegidos.No ocurre lo mismo, dijo, para los estadounidenses no vacunados."Para aquellos que no están vacunados, esto se está convirtiendo en una pandemia que los tiene en la mira", dijo Collins."Estamos en problemas, como han establecido las proyecciones de los CDC, en las próximas semanas, especialmente en aquellas partes del país donde las tasas de vacunación son bajas y la variante delta está muy extendido", dijo Collins.Estados Unidos Promedian 34.056 nuevos casos de covid-19 cada día, según datos de la Universidad Johns Hopkins, un aumento del 55% con respecto a la semana pasada. Y a algunas áreas les está yendo aún peor.El condado de Los Ángeles reportó 2.551 nuevos casos de coronavirus el miércoles, un aumento de 20 veces en un mes, según el Departamento de Salud Pública. Hace apenas un mes, el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles informó 124 nuevos casos.La propagación de covid-19 no solo tiene consecuencias para aquellos a quienes infecta directamente, sino que también aumenta el riesgo de que se formen nuevas variantes, dijo el Dr. Paul Offit, miembro del comité asesor de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA."El virus continuará reproduciéndose, continuará causando sufrimiento y hospitalización, y peor aún, continuará teniendo la oportunidad de producir variantes que son mucho más resistentes a la inmunidad inducida por la vacuna", dijo Offit.Las vacunas son la herramienta más poderosa, pero las políticas de mascarillas pueden ayudarEl riesgo de una mayor propagación y la falta de vacunación ha llevado a algunos líderes a abogar por el regreso de las políticas de mascarillas.El exdirector general de salud de Estados Unidos, Dr. Jerome Adams, dijo en un artículo de opinión que los CDC "necesitan revisar urgentemente su guía sobre uso de mascarillas para combatir el rápido crecimiento de las infecciones por covid-19 impulsadas por la variante delta".Las vacunas son la herramienta más poderosa para combatir el virus, dijo, pero las tasas siguen siendo demasiado bajas y "con muchas comunidades, en particular las de color, en riesgo de sufrir otra ola devastadora de casos, hospitalizaciones y muertes, las máscaras son el siguiente mejor herramienta que tienen los funcionarios en lugares donde los niveles de vacunación siguen siendo bajos a pesar de que los casos de covid aumentan rápidamente".Un estudio publicado el miércoles en JAMA Network Open encontró que las medidas de protección, como las máscaras, el lavado de manos y la distancia física, ayudan a proteger contra la propagación.Entre más de 500 trabajadores esenciales que continuaron trabajando en la Universidad Estatal de Colorado en Fort Collins durante los primeros seis meses de la pandemia, ninguno dio positivo por covid-19 en los meses que se estudiaron.En lugares como Nueva Orleans, los líderes han vuelto a aconsejar a los residentes que usen máscaras en el interior cuando estén con personas fuera de su hogar inmediato.Mientras tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que no implementará otro mandato de mascarillas, que cree que se ha adquirido suficiente inmunidad a través de las vacunas o la exposición, por lo que sería inapropiado obligar a las personas que ya son inmunes a usar una máscara.Según datos de los CDC, el 43,1% de la población de Texas está completamente vacunada. Los CDC aconsejan que las personas deben vacunarse independientemente de si han tenido covid-19 y muchos médicos creen que la inmunidad que obtiene de la vacunación es probablemente más fuerte que la inmunidad que obtiene de una infección anterior.