JUANES PRESENTA “EL AMOR DESPUÉS DEL AMOR”

EL PRIMER SENCILLO DE SU PRÓXIMO ÁLBUM ‘ORIGEN’

presenta el sencillo, canción icónica de la era del rock en español de principios de los noventas, del argentino Fito Páez, que hace parte de su próximo álbum,JUANES, una vez más, demuestra su versatilidad musical, con una poderosa fusión de rock, blues y góspel, como una muestra cautivadora al espíritu de 'ORIGEN'.“"El Amor Después del Amor" es una de mis canciones favoritas del rock en español de los 90, desde el día que salió, lo que significó y sigue significando para mí y para toda una generación. Admiro a Fito, admiro su grandeza como compositor y su influencia en el Rock Latino, por eso es un honor para mí poder presentar esta versión de su canción, mi versión”.-“En esta versión quisimos irnos por un lado más góspel en el sentido de los arreglos de guitarra y el Hammond. Quizá la original ya traía algo de esto, pero nosotros nos fuimos un poco más al blues y al rock. Cuando terminamos la producción y se la presenté a Fito, me dijo que siempre sintió que la canción tenía el sentido de que la vida y, definitivamente, el amor, puede persistir más allá de la muerte. Ahora me siento incluso más honrado de presentar esta versión, una interpretación muy personal que espero amplifique aún más el espíritu animado que siempre encontré en la canción original”, agrega“Es la posibilidad de la vida después de la muerte o la posibilidad del Ave Fénix, de poder reiniciar uno su vida después de esos avatares negativos…esta es excelente, una versión impresionante”.En el video de "El Amor Después del Amor", vemos a JUANES y su banda compartiendo una poderosa interpretación del nuevo arreglo, recreando la estética del rock de finales de los 80 y principios de los 90. Esta re-imaginación de JUANES se une a la inspiración de todo el álbum, que rinde homenaje a los artistas y canciones que lo inspiraron y, a sus orígenes como artista, con un ingrediente especial que lo acompaña: la nostalgia.Esta canción que empieza a escucharse hoy en las diferentes plataformas y en la radio del mundo, será la que JUANES presente por primera vez en vivo este 15 de abril en los Latin American Music Awards.'ORIGEN' es una colección de canciones cuidadosamente seleccionadas con las interpretaciones repensadas por JUANES de algunas de las canciones y artistas, que lo influenciaron.“'ORIGEN' es mi homenaje a varios de los artistas que me inspiraron antes de mi carrera como solista. Aquellos que marcaron el principio de mi amor por la música y que siguen siendo un mapa al que regreso constantemente para recordar quién soy, de dónde vengo, y hacia dónde voy”.Coproducido por JUANES y el productor Sebastian Krys, ganador de múltiples GRAMMY, quien también dirigió los recientes álbumes premiados del gran Elvis Costello, 'ORIGEN' será publicado muy pronto.Nacido y criado en Medellín, Colombia, Juan Esteban Aristizábal, JUANES, se ha convertido en el principal embajador mundial del Rock Latino. Aclamado por la revista TIME como "una de las 100 personas más influyentes en el mundo", y por el diario The New York Times como “un poeta lleno de soul con su guitarra eléctrica", JUANES ha construido un sonido distintivo que fusiona su amor por la música rock y pop con un sello único en su forma de componer, en unión con su profunda reverencia al folk tradicional y a los ritmos propios de Colombia y América Latina. JUANES es ganador de veinticinco Latin GRAMMY y dos GRAMMYs, DOCE sencillos # 1 en EE. UU. y una gran cantidad de lanzamientos multiplatino