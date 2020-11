Jueces de Corte Suprema dan esperanzas a Obamacare

Al menos así lo expresaron la mayoría de los nueve magistrados del máximo tribunal, incluido el presidente, el juez John Roberts, quien consideró que es el Congreso el que debe modificar las leyes.“Creo, francamente, que querían que la Corte hiciera eso, pero ese no es nuestro trabajo”, dijo el juez Roberts.En la audiencia de hoy para escuchar los alegatos orales sobre el caso California v. Texas participaron Michael Mongan, procurador general de California; Donald Verrilli, abogado de la Cámara de Representantes, y Kyle Hawkings, fiscal general de Texas.El gobierno de Texas argumenta que la decisión del Congreso en 2017 que redujo a cero la multa por no obtener un seguro médico era una característica básica de la ley, pero al desaparecer no tendría sentido que la norma existiera.En la audiencia sorprendió la postura del juez Brett Kavanaugh, nombrado por el presidente Donald Trump, quien se inclina por ajustes, pero no desaparecer la norma.Cabe recordar que esta discusión es fundamental para la comunidad latina, ya que según The Commonwealth Fund, para los años 2013 a 2018, el plan conocido como Obamacare, ha brindado una mejor cobertura médica para adultos mayores y jóvenes.“Las expansiones de la cobertura de la ACA han llevado a reducciones históricas en las disparidades raciales en el acceso a la atención médica desde 2013”, indica el reporte.El reporte agrega que la brecha entre las tasas de latinos y blancos sin seguro disminuyó 9.4 puntos.