Juez bloquea el mandato de vacunación de Biden

Para contratistas federales en todo el país

El fallo del juez de distrito R. Stan Baker, en Augusta, Georgia, impide que se aplique el mandato a nivel nacional mientras se evalúa la demanda, en una victoria para los estados republicanos que se han opuesto a este tipo de requisitos sanitarios por parte del Gobierno federal. Son siete estados: Alabama, Georgia, Idaho, Kansas, Carolina del Sur, Utah y West Virginia.A diferencia de otras decisiones judiciales que han bloqueado la implementación de esta medida solo en algunos estados, el fallo de Georgia aplica a nivel nacional porque uno de los demandantes es una empresa de construcción que trabaja en todo el país, la Associated Builders and Contractors, Inc.Baker consideró que es probable que los demandantes tengan razón en su alegato de que Biden se extralimitó en sus poderes, pasando por alto al Congreso cuando emitió la orden ejecutiva en septiembre.Sin embargo, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, aseguró que seguirán defendiendo el requisito de vacunación, para el cual considera que existe autoridad legal.Adicionalmente, la Corte Suprema de Nueva York bloqueó temporalmente el martes el mandato de vacunación contra el COVID-19 que instauró el alcalde Bill de Blasio para todos los empleados de la ciudad, incluidos los policías y los bomberos.El juez Frank Nervo emitió una orden temporal que restringe la aplicación de la orden que de Blasio emitió en octubre, otorgando hasta el 13 de diciembre para que la oficina del alcalde presente una respuesta en la corte.El fallo se produce el mismo día que de Blasio emitió otra orden para obligar a todos los empleados de empresas privadas a que se vacunen contra el COVID-19 para fines de diciembre, lo que ha provocado reacciones en contra.Se espera que este nuevo requisito de vacunación también enfrente desafíos legales en las cortes, ya que serán los dueños de los más de 184,000 negocios que existen en la ciudad quienes tendrán que implementar la medida.La medida entrará en vigor el 27 de diciembre, solo unos días antes de que de Blasio deje el cargo de alcalde. Eric Adams, quien lo sustituirá a partir del 1 de enero, no ha indicado si planea seguir adelante con este amplio requisito de vacunación para las empresas privadas.