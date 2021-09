Juez del combate entre Valdez y Conceicao confesó que hubo errores en la tarjeta

El juez Stephen Blea aseguró sentirse culpable por alterar el resultado, y dijo que los camarógrafos y fotógrafos obstaculizaron su ángulo visualLuego que se anunciara la victoria del boxeador mexicano Óscar Valdez en el combate contra Robson Conceicao muchas han sido las críticas sobre la decisión de los jueces, y ciertamente uno de ellos confesó que hubo un error.El juez Stephen Blea afirmó el lunes en una carta, que luego de analizar la pelea durante dos días determinó que falló al colocar la puntuación del evento registrado la noche del viernes en Arizona.“He visto la pelea y he analizado a fondo mi desempeño. Mi puntaje de 117-110 no es exacto y no representa las acciones en el ring”, dijo Blea con sentimiento de culpa.En la misiva también explicó el resultado de su análisis: “hubo algunos rounds muy cerrados durante la pelea y cometí dos errores: 1) no calificar 10-10 en 2 rounds, sentí que no había un ganador claro, 2) califiqué esos rounds a favor del campeón dándole el beneficio en las acciones cercanas”.Aseguró sentir que ha defraudado a la Federación, a la NABF, el WBC, al deporte y a los peleadores dentro del ring, luego de darse cuenta del fallo.“Influencia del ruido de la multitud: el viernes por la noche hubo una multitud ruidosa que siempre apoyó a Valdez. Durante los primeros rounds de pelea se desarrollaron ciertas acciones en una esquina especifica en la cual tenía una vista limitada y no pude ver algunos golpes conectados por parte de Conseicao, de los cuales no hubo reacción por parte de la multitud”, manifestó Blea.También enfatizó que tuvo que lidiar con fotógrafos y camarógrafos que entorpecieron su campo visual, lo que también ayudó a que no lograra ver parte de las acciones.Finalmente dijo que: “He decidido comunicarme con mi comité de oficiales de ring de la NABF / WBC para someterme a un programa completo de capacitación y revisión. No aceptaré ninguna asignación de pelea de campeonato hasta que complete este proceso”.