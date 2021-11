Jueza federal niega el pedido de Trump de mantener secretos documentos relacionados con el asalto al Capitolio

Una jueza federal falló el martes a favor del comité del Congreso que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero al negarse a impedir que se publiquen decenas de documentos de la Casa Blanca cuando Donald Trump era el presidente.La decisión judicial de la jueza Tanya S. Chutkan del corte distrital de Columbia, emitida en un documento de 39 páginas, implica que el Comité de Selección de la Cámara de Representantes recibirá el primer lote de documentos que estaban en disputa el viernes."La corte sostiene que el interés público radica en permitir... a la voluntad combinada de los poderes legislativo y ejecutivo el estudiar los eventos que llevaron a y ocurrieron el 6 de enero, así como considerar la legislación para evitar que tales eventos vuelvan a ocurrir", escribió Chutkan, quien calificó el motín como un "intento sin precedentes de evitar la transferencia legal del poder de una Administración a la siguiente"."Por primera vez desde la elección de 1860 la transferencia del poder ejecutivo fue distintivamente no pacífica", agregó.Los abogados del expresidente Donald Trump ya han adelantado que tienen la intención de solicitar al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia que mantenga los archivos privados."El desacuerdo entre un presidente en ejercicio y su predecesor de un partido político rival destaca la importancia del privilegio ejecutivo", afirmó el lunes el abogado de Trump, Jesse Binnall, según el expediente judicial.Binnall aseguró que el caso involucra "la capacidad de los presidentes y sus asesores para aconsejar y recibir consejos de manera franca y confiable, sin preocuparse de que las comunicaciones se hagan públicas para cumplir con un objetivo político".El lunes, Chutkan rechazó una solicitud de emergencia de Trump para evitar que el comité recibiera los documentos, y calificó la medida de "prematura" porque aún no había emitido un fallo en el caso.El presidente, Joe Biden, ha dicho repetidamente que no se debe invocar el privilegio ejecutivo para bloquear las solicitudes de información del comité del 6 de enero.Trump demandó tanto al Comité Selecto como a los Archivos Nacionales, que mantienen los registros de las administraciones anteriores en la Casa Blanca, para detener el proceso de entrega de los documentos que solicitó el panel de la Cámara de Representantes. Sus abogados alegaron que el comité no tenía poder para solicitar una gama tan amplia de documentos, sino solo los relacionados con los borradores de los proyectos legislativos.Un fallo de la Corte Suprema de 1977, referente a una disputa entre el expresidente Richard Nixon y los Archivos Nacionales determinó que los exmandatarios conservan cierta capacidad para hacer valer el privilegio ejecutivo. Pero los jueces en ese momento dijeron que el presidente en funciones tiene facultad para evaluar si tales reclamos deben proceder."En el fondo, esta es una disputa entre un expresidente y el actual presidente. Y la Corte Suprema ya ha dejado en claro que en tales circunstancias, la opinión del titular tiene mayor peso", escribió Chutkan en el fallo del martes.El comité solicitó los documentos de los Archivos Nacionales en marzo y en agosto, los cuales dijo que estaban relacionados con las acciones de la Administración Trump antes, durante y después del ataque del 6 de enero al Capitolio. Después Trump notificó a los archivos que estaba reclamando su privilegio ejecutivo.Sin embargo, Biden determinó que el privilegio no debería aplicarse en este caso. La abogada de la Casa Blanca, Dana Remus, afirmó que los documentos "arrojan luz sobre los eventos dentro de la Casa Blanca el 6 de enero y cerca de esa fecha y se refieren a la necesidad del Comité Selecto de comprender los hechos que subyacen al ataque más grave a las operaciones del Gobierno federal desde la Guerra Civil".Citan a más exasesores de TrumpEl comité que investiga el ataque del 6 de enero citó a 10 exfuncionarios que trabajaron en la Administración Trump, entre ellos, Kayleigh McEnany y Stephen Miller.McEnany era la secretaria de prensa de la Casa Blanca el día de los disturbios, cargo que ocupó desde abril de 2020 hasta que Trump dejó el cargo. Miller, que fue asesor principal de Trump, difundió información errónea sobre el fraude electoral en las elecciones de 2020 y participó en los esfuerzos para alentar a las legislaturas estatales a alterar el resultado, según el comité.Otros citados el martes fueron: Nicholas Luna, asistente personal de Trump; Molly Michael, asistente especial de Trump; Ben Williamson, asistente adjunto de Trump y asesor principal del exjefe de personal de la Casa Blanca Mark Meadows; Christopher Liddell, exjefe adjunto de personal de la Casa Blanca; John McEntee, exdirector de personal de la Casa Blanca; Keith Kellogg, que fue asesor de seguridad nacional del exvicepresidente Mike Pence; Cassidy Hutchinson, asistente especial de Trump para asuntos legislativos; y Kenneth Klukowski, exasesor principal del fiscal general adjunto Jeffrey Clark.