Jueza niega solicitud para destituir al padre de Britney Spears

Una jueza de la Corte Superior de Los Ángeles denegó el miércoles una moción para destituir al padre de Britney Spears como tutor del patrimonio de su hija, e hizo oficial una solicitud hecha en noviembre para permitir que un fideicomiso actúe como co-tutor.Si bien la decisión se tomó solo una semana después del explosivo testimonio de la estrella del pop sobre el papel de Jamie Spears como tutor, la decisión de la jueza Brenda Penny no fue resultado de esa audiencia.La decisión fue tomada a partir de una solicitud hecha en noviembre en la que el abogado de Spears pidió que Bessemer Trust sirviera como co-tutor junto al padre del cantante.«La solicitud del tutor de suspender a James P. Spears inmediatamente después de la designación de Bessemer Trust Company of California como tutor exclusivo de la herencia se niega sin perjuicio», declara el expediente judicial.Un abogado de Jamie Spears confirmó la presentación y no hizo comentarios.El martes dos fuentes cercanas a la cantante dijeron que su abogado, Samuel D. Ingham III, planea presentar una petición para terminar la tutela de casi 13 años.«Britney ha hablado con Sam varias veces desde la semana pasada y le ha pedido a quemarropa, una vez más, que presente la documentación para terminar con esto», dijo una fuente.El miércoles, los abogados de Jamie Spears presentaron un par de presentaciones, una de las cuales le pide al juez que iniciara una investigación sobre los reclamos hechos por Britney Spears la semana pasada, cuando alegó que se vio obligada a actuar y tomar medicamentos en contra de su voluntad.«El litio es un [medicamento] muy, muy fuerte y un medicamento completamente diferente al que yo he estado tomando. Puedes sufrir una discapacidad mental si tomas demasiado, si lo tomas más de cinco meses», dijo Spears en una audiencia el 23 de junio. «Me sentía borracha. Ni siquiera podía defenderme. Ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. Les dije que estaba asustada e hicieron que seis enfermeras diferentes vinieran a mi casa para monitorearme mientras estaba tomando este medicamento que para empezar no quería tomar».El litio se usa comúnmente para tratar el trastorno bipolar, que a menudo causa episodios de depresión y manía, una sensación de irritabilidad o excitación incontrolada. También se puede utilizar para tratar la depresión.«Realmente creo que esta tutela es abusiva», le dijo Spears al juez. «Sólo quiero recuperar mi vida. Han pasado 13 años y es suficiente», agregó.La próxima audiencia del caso está programada para el 14 de julio.