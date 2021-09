Jugadores de la NBA que no estén vacunados no cobrarán por juegos perdidos

La medida podría afectar a los jugadores al punto de perder hasta la mitad de su sueldo anual, mayormente en el caso de los integrantes de equipos como Golden State Warriors y Brooklyn NetsUna nueva normativa pesa contra los jugadores de la NBA, pues la liga norteamericana de basquetbol anunció que aquellos que pierdan partidos por no cumplir con las normativas contra el COVID-19 no cobraran su salario correspondiente a esos encuentros.La decisión aplica para jugadores que no se hayan vacunado, por ejemplo, de equipos como los Golden State Warriors o los Brooklyn Nets, ciudades donde se exige la inmunización para participar en eventos en recintos cerrados.Esto los afectaría a tal punto de reducir su sueldo anual a la mitad.El portavoz de la NBA Mike Bass aseguró en una entrevista a la prensa: “Cualquier jugador que elija no cumplir con los mandatos locales de vacunación no recibirá el pago de los partidos que se pierda“El anuncio se genera en medio de los problemas que existen en la liga por los jugadores que han decidido no vacunarse contra el coronavirus, como es el caso de Kyrie Irving de los Brooklyn Nets.