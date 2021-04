Juicio por la muerte de George Floyd

El jurado se prepara para la deliberación en medio de medidas de seguridad

El jurado, integrado por personas de diversos grupos étnicos, deliberará en una corte de distrito en Minneapolis que está resguardada por alambres de púas. Las autoridades temen que haya nuevas protestas.La fiscalía y el abogado defensor de Derek Chauvin, el policía arrestado por la muerte de George Floyd, formularán sus argumentos finales este lunes antes de que el jurado comience a deliberar si el expolicía caucásico merece castigo por la muerte del afroestadounidense, cuyo fallecimiento generó fuertes protestas en numerosas ciudades en mayo de 2020.El jurado, integrado por personas de diversos grupos étnicos, deliberará en una corte de distrito en Minneapolis que está resguardada por una cerca metálica con alambres de púas ante la posibilidad de desórdenes callejeros no solamente por el desenlace de este caso, sino también por la muerte de otro afroestadounidense a manos de una policía blanca la semana pasada en la misma ciudad.El juez Peter Cahill les advirtió el pasado jueves a los integrantes del jurado que estarán aislados a partir del momento en el que empiecen a deliberar para que no puedan comentar sobre el caso con terceros. Solo podrán hacerlo entre ellos mientras se encuentren en la sala destinada específicamente para ello, tal como establece el reglamento de juicios penales en Minnesota."Si yo fuera ustedes, planearía una estadía larga y tendría esperanza de que fuese corta", les dijo Cahill a los integrantes del jurado refiriéndose al tiempo que deberán permanecer aislados según la agencia AP.Cahill también dijo a los miembros del jurado que planeaba revisar con ambas partes aspectos administrativos y legales del juicio, incluyendo la redacción de las instrucciones que debe darles sobre cómo deben aplicar la ley en este caso, reportó el diario StarTribune.Cahill agregó que les suministrará una computadora y un monitor para que puedan analizar evidencias de audio y video.Un voto unánime para la culpabilidadEl jurado solamente puede hallar culpable a Chauvin si hay un voto unánime de todos sus integrantes.Chauvin, de 45 años de edad, ha sido imputado por homicidio en segundo grado, homicidio en tercer grado y homicidio culposo por haber colocado su rodilla sobre la cabeza de Floyd durante los nueve minutos y 29 segundos que Floyd permaneció tendido boca abajo y con las manos esposadas a la espalda hasta que falleció.La imputación más severa es la de homicidio en segundo grado y conlleva pena de hasta 40 años de cárcel, pero los parámetros estatales recomiendan alrededor de 12 años.Floyd había sido arrestado por presuntamente haber pagado con un billete falso de $20.Chauvin se ha declarado inocente, decidió no rendir declaración y apeló a su derecho a no auto incriminarse, consagrado en la Quinta Enmienda de la Constitución.Sus abogados defensores alegaron que Chauvin actuó apegado a la ley para neutralizar a un sospechoso que se resistía al arresto y que falleció por consumir drogas ilegales.El juicio a Chauvin ha transcurrido de manera simultánea a protestas generadas por la muerte la semana pasada del afroestadounidense Daunte Wright a manos de la agente caucásica Kim Potter, quien alega haber confundido su arma de reglamento con una pistola de descarga eléctrica.