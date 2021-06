Julio Urías es líder de victorias en las Grandes Ligas

El pitcher mexicano brilló para llegar a nueve triunfos en la barrida de los Dodgers sobre Pirates.El pitcher mexicano Julio Urías e convirtió en el primer lanzador en llegar a nueve triunfos en la actual temporada de la MLB tras su gran actuación en la victoria de 6-3 de Los Angeles Dodgers ante los Pittsburgh Pirates.El sinaloense sigue dando de qué hablar en las Grandes Ligas y este jueves no solo brilló desde la lomita, sino que también en el bat para completar la barrida de los Dodgers sobre Pirates tras los triunfos 3-5 y 1-2 en el PNC Park del martes y miércoles.Julio Urías conectó un imparable por cuarto juego seguido, además de producir dos carreras para los Dodgers de cara a los partidos ante los Texans Rangers."Cuando tengo dos strikes trato de hacer contacto con la bola, pienso que esperaba que me lanzara algo suave y fue lo que me lanzó, simplemente traté de hacer un buen swing y salió el resultado."Trato de hacer mi trabajo, me gusta batear, para qué negarlo, de chiquito me gustaba mucho, pero obviamente ahora nos enfocamos más en lanzar, pero cuando estamos ahí con corredores en posición de anotar, pues trato de poner un buen swing y que caiga de hit", comentó tras el partido.El pitcher mexicano se sobrepuso a las adversidades luego de sufrir imparables en la segunda y tercera entradas y un home run de Bryan Reynolds.El duelo terminó en la octava debido a la lluvia que se hizo presente en la casa de los Pirates.Julio Urías quedó como líder en victorias en la presente temporada con nueve, algo que no pasaba con un lanzador mexicano desde el 2016 cuando Jaime García ganó 10 con St. Louis Cardinals.