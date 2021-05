Julio Urías espera que triunfo ante Brewers sea un parteaguas

El pitcher mexicano brilló en la victoria de Dodgers ante Milwaukee con el que rompieron una seguidilla de derrotas; se mostró contento por dominar a Luis Urías.Los Dodgers acumulaban tres derrotas consecutivas en la serie ante los Brewers, por lo que era necesario un triunfo, mismo que llegó de la mano de Julio Urías quien lanzó siete entradas y consiguió diez ponches, siendo determinante en el encuentro que terminó 4-16, un resultado que el sinaloense espera que sea el inicio de una buena racha."Si la verdad que sí, hemos hecho buenos contactos bateando obviamente no cae el batazo lanzando igual, han habido muchos contactos flojos del otro equipo y caen de imparable, gracias a Dios hoy fue todo lo contrario y explotamos los bases los bates a la hora buena y hubo jonrones, esperemos de aquí para adelante agarrar buena racha", dijo en conferencia de prensa.El pitcher mexicano sumó su cuarta victoria en la cuenta personal y por tercera vez en seis salidas en lo que va de la temporada lanzó para siete entradas, algo que lejos de incomodarle lo motiva ya que demuestra la confianza que tiene el manager Dave Roberts en su pelota, además, considera que sirve de ayuda para que otros lanzadores puedan descansar."Me siento muy bien para eso estamos trabajando y nos preparamos fuerte llegamos muy preparados entonces estamos listos, la oportunidad es del manager cuando te deja lejos en el juego y gracias a Dios que lo supimos aprovechar, nos hacía falta una salida así para darle un poco de descanso al Bull Pen".DUELO ESPECIAL ANTE OTRO MEXICANOUrías enfrentó en este encuentro a su compatriota Luis Urías a quien logró dominar cuando se enfrentaron, situación que celebró pues está consciente de que son pocos mexicanos en la gran carpa, por lo que aseguró que fue un momento especial."Claro que sí, sabemos que no somos muchos y obviamente bateadores siempre es un poco -1 poco más difícil y pienso que es algo para mi especial los dos además con el mismo apellido que es algo bueno yo conozco a Luis bien es una buena persona yo queriendo hacer mi trabajo el que no ser el suyo y gracias a Dios que en este juego se nos concedió una victoria más".