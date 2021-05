Julius Randle ganó el premio al Jugador con Mayor Progreso en la NBA

El jugador de los New York Knicks superó a Jerami Grant, de los Detroit Pistons, y Michael Porter Jr., de los Denver Nuggets.Julius Randle, de los New York Knicks, fue nombrado el Jugador con Mayor Progreso de la NBA durante la temporada regular y superó a los alas-pivotes Jerami Grant, de Detroit Pistons, y Michael Porter Jr., de Denver Nuggets.Randle logró promedios de 24,1 puntos; 10,2 rebotes y 6,0 asistencias, que los colocó entre los 20 mejores de la NBA en las tres categorías, mientras jugó 37,6 minutos por cada partido, el mayor de la NBA.Los legendarios Larry Bird, Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Russell Westbrook y Nikola Jokic (que también lo hicieron esta temporada) son los únicos otros jugadores que tienen una temporada de 24-10-6.Más allá de sus estadísticas, Randle es el líder indiscutible de unos Knicks que se habían perdido los Playoffs en los últimos siete años y no se esperaba que se metieran esta temporada. En cambio, terminaron 41-31 y acabaron cuartos en la Conferencia Este.Randle tuvo un decepcionante debut en postemporada, el pasado domingo, en el primer partido con 6 de 23 tiros de campo y 15 puntos en la derrota de los Knicks por 107-105 ante Atlanta Hawks.Eso se produjo después de que tuvo dos de sus tres partidos de 40 puntos durante la temporada contra los Hawks.El exLakers logró 493 puntos en la votación para terminar muy por delante de Grant, quien obtuvo los otros dos votos de primer lugar y llegó a los 140 puntos. Porter Jr. fue tercero con 138 puntos.