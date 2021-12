Jurado declara culpable a Ghislaine Maxwell

De tráfico sexual de menores para Jeffrey Epstein

Maxwell, de 60 años, se había declarado inocente de seis cargos federales: tráfico sexual de un menor, tentar a un menor para que viaje para participar en una actividad sexual delictiva, transportar a un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva y tres cargos de conspiración. Ghislaine Maxwell enfrenta hasta 65 años de prisión.Fue encontrada culpable de cinco de esos cargos. No se le encontró culpable del cargo de tentar a una persona menor de 17 años a viajar con la intención de participar en una actividad sexual ilegal, que estaba relacionada con una de las acusadoras, conocida con el seudónimo "Jane"."El camino hacia la justicia ha sido demasiado largo. Pero hoy se ha hecho justicia", dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado. "Quiero elogiar la valentía de las niñas, ahora mujeres adultas, que salieron de las sombras y entraron en la sala del tribunal. Su valentía y disposición para enfrentar a su abusador hicieron posible este caso y el resultado de hoy".El jurado, que estaba compuesto por seis mujeres y seis hombres, deliberó durante aproximadamente 40 horas a lo largo de seis días.La decisión del jurado representa un capítulo final en una inquietante saga de abusos que se extiende por casi tres décadas.Ghislaine Maxwell no mostró ninguna reacción visible cuando se leyó el veredicto. La jueza Alison Nathan no fijó una fecha para la sentencia. Maxwell aún enfrenta dos cargos de perjurio pendientes relacionados con una deposición civil de 2016.Luego de que el jurado dejara la sala, la abogada defensora Bobbi Sternheim le pidió al juez que estableciera una orden para que se le permitiera a Maxwell recibir una vacuna de refuerzo de covid-19. Nathan dijo que lo analizaría.El juicio, que comenzó el 29 de noviembre, alternó entre testimonios inquietantes de víctimas de abuso sexual y testimonios esclarecedores sobre algunas de las conexiones de Epstein con figuras de alto perfil como Donald Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés. Se alega que ninguno cometió irregularidades en relación con el juicio que acaba de terminar.Todos los cargos se relacionan con los testimonios de cuatro mujeres que dicen que Ghislaine Maxwell facilitó su abuso sexual —y que algunas veces también participó en él— hace más de una década cuando ellas eran menores de 18 años. Sin embargo, como explican las instrucciones de 83 páginas del jurado, algunas de las mujeres son más importantes para los cargos que otras debido a su edad en ese momento y sus acusaciones específicas.Su defensa buscó socavar los recuerdos y motivaciones de las acusadoras durante el interrogatorio. También argumentó que los fiscales estaban tratando de convertir a Ghislaine Maxwell en un chivo expiatorio solo porque Epstein se suicidó antes de que pudiera ser juzgado.Los fiscales argumentaron que Maxwell y Epstein conspiraron para establecer un plan para atraer a las jóvenes a tener relaciones sexuales con Epstein de 1994 a 2004 en Nueva York, Florida, Nuevo México y las Islas Vírgenes de EE.UU.Una de las víctimas de Epstein, Annie Farmer, dijo en un comunicado que está "aliviada y agradecida" de que un jurado haya encontrado a Maxwell culpable."Espero que este veredicto traiga consuelo a todos los que lo necesitan y demuestre que nadie está por encima de la ley. Incluso aquellos con gran poder y privilegio tendrán que rendir cuentas cuando abusen sexualmente y exploten a los jóvenes", dijo Farmer.Por su parte, los abogados de Virginia Giuffree Roberts, una de las presuntas acusadoras de Jeffery Epstein, emitieron un comunicado tras el veredicto en el que afirman que es "un gran día para la justicia y para los supervivientes de Maxwell". "El veredicto del jurado reivindica la valentía y el compromiso de nuestras clientas, que se mantuvieron en pie contra todo pronóstico durante muchos años para llevar a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell ante la justicia", escribieron.La abogada Sigrid McCawley calificó el veredicto de hoy como una "victoria imponente".Virginia Giuffree no declaró en el juicio, pero fue mencionada varias veces en el testimonio de los testigos del gobierno.Los abogados de Maxwell ya han comenzado a trabajar en su apelación, según la defensora Bobbi C. Sternheim."Creemos firmemente en la inocencia de Ghislaine. Obviamente, estamos muy decepcionados con el veredicto. Ya hemos empezado a trabajar en la apelación. Y estamos seguros de que será reivindicada", dijo Sternheim.Kevin Maxwell, hermano de Ghislaine, se hizo eco de las palabras de la abogada en una declaración enviada en nombre de su familia. "Creemos firmemente en la inocencia de nuestra hermana, estamos muy decepcionados con el veredicto. Ya hemos iniciado la apelación esta noche y creemos que finalmente será reivindicada", escribió.