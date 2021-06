Kamala Harris llega a Guatemala

Con el foco en inmigración y la lucha contra la corrupción

La vicepresidenta Kamala Harris arribó a la Ciudad de Guatemala la tarde del domingo y este lunes mantendrá una entrevista con el presidente Alejandro Giammattei. Un reducido grupo de personas protestó por su presencia en el país centroamericano.La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó este domingo a la capital de Guatemala en una misión para enfrentar las causas que provocan la migración ilegal desde Centroamérica a su país y para abordar la lucha contra la corrupción.Vistiendo traje oscuro y mascarilla, la vicepresidenta arribó a las 18:18 locales a la base de la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG), en el sur capitalino."Estoy aquí en la Ciudad de Guatemala para mi primer viaje internacional como vicepresidenta", escribió Harris en Twitter tras su llegada al país, donde se reunirá con el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y líderes sociales.El canciller guatemalteco, Pedro Brolo, fue designado para recibir a Harris a su llegada al país con una breve ceremonia a su arribo en la Fuerza Aérea Guatemalteca, en la que también participó el embajador de EEUU, William Popp, en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó a francotiradores y el servicio secreto estadounidense.Harris llegó con unas dos horas de retraso, luego de que el avión en el que viajaba tuviera que dar media vuelta por problemas técnicos, minutos después de despegar. La vicepresidenta retomó su viaje en un nuevo aparato."Ella está aquí como parte del esfuerzo general de esta administración [de Joe Biden] para restaurar el liderazgo estadounidense en todo el mundo", dijo la asesora de Seguridad Nacional de la vicepresidenta, Nancy McEldowney.McEldowney explicó que, además de reunirse con representantes el gobierno, Harris también tendrá encuentros con personas de todos los sectores para avanzar en una agenda integral "que tenga en cuenta la necesidad de hacer crecer la economía guatemalteca, enfrentar la crisis climática y de inseguridad alimentaria, que han dado lugar a trabajar para combatir la pobreza, la violencia y la corrupción"."Tengo la certeza de que será una visita exitosa y que continuaremos fortaleciendo las relaciones bilaterales en beneficio de nuestros pueblos", señaló por su parte Giammattei, al dar la "más cordial bienvenida" a Harris.Vicepresidenta espera una "conversación franca"Harris se reunirá la mañana del lunes con el presidente Giammattei, en el Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno, donde al concluir el encuentro ofrecerán una declaración conjunta.La vicepresidenta afirmó esta semana que quiere tener "una conversación franca" sobre la lucha contra la corrupción, el crimen y la violencia durante su estancia en Guatemala.Giammattei ha sido criticado por su falta de compromiso en el combate contra la corrupción. También ha sido señalado por sus públicos cuestionamientos a jueces y fiscales independientes, un tema que preocupa a Washington.Uno de los casos es el hostigamiento que ha denunciado Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)."Guatemala está sufriendo una regresión acelerada en el campo de los derechos humanos. Se ha instaurado un clima de persecución contra los disidentes (...), lo cual recuerda a las dictaduras militares que creímos haber erradicado a finales del siglo XX", señaló el ombudsman guatemalteco Jordán Rodas.Después de la entrevista con Giammattei, Harris sostendrá reuniones con líderes comunitarios en otra sede al sur de la capital guatemalteca, y posteriormente conversará con líderes empresariales sobre iniciativas de inversión y desarrollo.Asimismo, Harris señaló durante la semana que hay muchos otros temas sobre los que hablar en Guatemala, como por ejemplo la desnutrición, el desarrollo económico en medio del cambio climático.La complejidad de la migración guatemaltecaLa visita de Harris forma parte de la estrategia de Biden, que llegó al poder en enero, para cortar de raíz la inmigración irregular hacia su país, en especial desde El Salvador, Guatemala y Honduras.Según cifras oficiales, en Estados Unidos hay más de tres millones de guatemaltecos, la mayoría en situación irregular, y cada año al menos 300,000 personas intentan llegar sin documentos a la nación norteamericana en busca de mejores condiciones de vida.Antes de iniciar el periplo, la vicepresidenta aseguró que su viaje buscaba "darle a la gente un sentido de esperanza, de que la ayuda está en camino, de que si se quedan, las cosas mejorarán".Pero Harris enfrenta retos aún más complejos que los que encontró Biden cuando, como vicepresidente de Barack Obama, estuvo a cargo del mismo tema."Las condiciones se han deteriorado drásticamente desde 2014", con una peor situación económica y de violencia, agravada "considerablemente" por la pandemia, opinó Michael Shifter, presidente del centro de reflexión Diálogo Interamericano, con sede en Washington.El sacerdote católico Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante de Guatemala, pidió "un tratamiento distinto [a la migración] en este contexto de pandemia" que ha agravado la situación económica y social.En declaraciones a la prensa, señaló que los países involucrados tienen que "crear políticas públicas para que las personas no se vean forzadas a migrar, y que el sistema de asilo de Estados Unidos sea más eficiente y que no sigan repitiendo lo que ha hecho" Trump.Bienvenida con protestasAntes de la llegada de Harris a Guatemala, una veintena de veteranos militares y familiares de exaltos mandos castrenses, sujetos de procesos penales por delitos de lesa humanidad, se instalaron en la vía pública frente a la Fuerza Aérea Guatemalteca en repudio a la vicepresidenta.Los manifestantes llevaban consigo mantas con consignas escritas en inglés como "Kamala, ganó Trump" o "Vete a casa"."Ella viene a manipularlos [a los ciudadanos] políticamente, con sus políticas de izquierda, de socialismo, y nosotros no comulgamos con eso", consideró durante la manifestación el exdiputado derechista Fernando Linares, que cuestionó además la posición favorable de Harris ante el aborto.En contraste, el sábado decenas de personas se manifestaron en la plaza central de la Ciudad de Guatemala en contra de la corrupción, uno de los principales flagelos que alientan a migrar a los guatemaltecos, y mostraron mensajes como "Kamala, te mienten", en relación al futuro encuentro con el presidente Giammattei.La vicepresidenta estadounidense dejará el país centroamericano el lunes tras 24 horas en Guatemala para desplazarse al segundo destino del viaje, México, donde sostendrá un encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador.