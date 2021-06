Kamala Harris llega a México para dialogar con AMLO sobre inmigración

La vicepresidenta aterrizó el lunes por la noche en Ciudad de México, procedente de Guatemala, para reunirse este martes con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de dialogar, principalmente, sobre el fenómeno migratorio.La vicepresidenta, Kamala Harris, se reunirá con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este martes para discutir los temas de la agenda bilateral, entre ellos la migración irregular a Estados Unidos desde México y Centroamérica.La reunión entre el mandatario y la segunda al mando en la Casa Blanca se produce dos días después de las elecciones intermedias en México, en las que el partido de López Obrador perdió la mayoría simple en el Congreso, pero ganó al menos 9 de las 15 gubernaturas que estaban en juego.Harris, quien cumple su primer viaje al extranjero, llegó a la capital mexicana alrededor de las 11 pm (hora local) para una visita que durará menos de 24 horas ya que partirá de la metrópoli este martes por la tarde.“Simplemente hay que ver nuestra relación con México. Tenemos una asociación desde hace mucho tiempo. Además de Canadá, somos los vecinos más cercanos. Así que esa es la base de la conversación que tendré con ellos, que tenemos que ser socios y vecinos”, dijo Harris el lunes por la tarde en una rueda de prensa tras su reunión con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei.Tanto Harris como López Obrador han enfatizado que desean atajar las causas de la migración irregular en el sur de México y los países del triángulo norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador.“Por eso nosotros arriesgamos la vida al venir con nuestros niños, porque sí queremos superarnos y seguir adelante”, dijo Rita, una migrante guatemalteca a quien se le preguntó acerca de la reunión entre Harris y López Obrador. “Por la crisis que está allá [en Guatemala], no superamos, los niños están aguantando hambre y nosotros luchamos por salir adelante pero no podemos”, explicó.En notas compartidas a la prensa, la portavoz de Harris, Symone Sanders, informó que en la reunión con López Obrador se dará seguimiento a su reunión virtual en mayo, cuando ambos buscaban "ampliar la cooperación entre Estados Unidos y México para abordar las causas fundamentales de la huida de Guatemala, Honduras y El Salvador".Sanders dijo que Harris trabajará para "aprovechar los avances de esa primera conversación", que incluye, entre otros puntos que ambos países acordaron asegurar sus fronteras y estimular el desarrollo económico en los países del Triángulo Norte de Centroamérica y en el sur de México además del combate al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, entre otros puntos.La portavoz dijo que también hablarán sobre la migración específicamente en la frontera entre EE.UU. y México y abordarán las causas fundamentales que la provocan.Dijo que Harris y López Obrador serán testigos de la firma de un memorándum de entendimiento entre ambas naciones que implica a las agencias de desarrollo que trabajan en Centroamérica y que revisará cómo planean asignar la ayuda.Posteriormente dijo que Harris participará en una conversación con mujeres emprendedoras y una mesa laboral y también se reunirá con el personal de la embajada de Estados Unidos en México.En tanto, Ricardo Zúñiga, enviado del presidente Biden al Triángulo Norte, fue cuestionado sobre si las elecciones del domingo en México cambiarían su estrategia en la visita. "Realmente no afecta nuestros planes", dijo Zuñiga porque la relación "no depende de quién esté en el poder o de la política interna" de México.La gira de tres días de Harris por Guatemala y México, su primer viaje al extranjero desde que tomó posesión en enero pasado, tiene como principal objetivo la búsqueda de soluciones a la migración irregular, que va en ascenso.El Instituto Nacional de Inmigración dio a conocer las cifras de detenciones de migrantes en su frontera sur el lunes por la noche. Entre enero y junio de este año las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a más de 90,000 migrantes, la mayoría de Honduras, Guatemala y El Salvador, y el 20% de ellos menores de edad, según informó el instituto.Ante la visita de Harris, este lunes, agentes de seguridad de Estados Unidos estudiaron los alrededores de Palacio Nacional como parte de los preparativos y la estrategia de seguridad para custodiar la vicepresidenta de Estados Unidos.Además, agentes mexicanos limitaron el tránsito de personas y el paso de vehículos a las calles cercana al Palacio Nacional y a la Plaza de la Constitución, donde se ubica el Zócalo capitalino.