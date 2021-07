Kamala Harris presenta una estrategia

Para abordar las causas de la migración procedente de Centroamérica

Una docena de empresas se comprometen a invertir en Centroamérica para frenar el éxodo de inmigrantes, y la Casa Blanca recaba también el apoyo de México y la ONU para llevar a cabo su plan.La vicepresidenta, Kamala Harris, presentó una estrategia para abordar las causas que provocan el exodo hacia Estados Unidos de miles de solicitantes de asilo procedentes de Centroamérica, con el objetivo de crear "un sistema de inmigración justo, ordenado y humano"."Tratar las causas profundas de la migración es fundamental para nuestro esfuerzo general en materia de inmigración", explicó Harris, pero "proporcionar ayuda no es suficiente", y "si no abordamos todas las causas fundamentales, los problemas persistirán". "Estados Unidos no puede hacer este trabajo solo", recalcó en un comunicado.El objetivo de esta estrategia, agregó, es cumplir la promesa que hizo el presidente, Joe Biden, al llegar a la Casa Blanca: reformar el sistema migratorio creando una vía de acceso a la ciudadanía para los casi 11 millones de indocumentados, modernizar el proceso de inmigración y gestionar de forma más eficaz la frontera sur.:03El Gobierno ha identificado que los efectos económicos de la pandemia del coronavirus y la crisis climática han exacerbado los motivos por los que guatemaltecos, hondureños y salvadoreños abandonan su país, hasta ahora movidos principalmente por la corrupción, la violencia, la pobreza y la trata de personas.Estados Unidos ha enviado vacunas contra el COVID-19 y equipos y kits de emergencia para desastres meteorológicos, pero "no es suficiente para aliviar el sufrimiento a largo plazo", aseguró la vicepresidenta.Parte del esfuerzo por mitigar la situación socioeconómica que atraviesa Centroamérica desde hace décadas pasa por trabajar en coordinación con otros países, empresas privadas y ONGs, apuntó la vicepresidenta.En este sentido, anunció que México, Japón, Corea del Sur y Naciones Unidos ya se han unido a su iniciativa."Aunque en el pasado el sector privado ha sido un socio infrautilizado, nuestra Administración está pidiendo a las empresas estadounidenses e internacionales que inviertan en la región, y hasta ahora lo han hecho 12", aseguró Harris.JULY 16, 202101:35La Casa Blanca también dio a conocer una "Estrategia de Gestión de la Migración en Colaboración", que el presidente ordenó elaborar en febrero para trabajar con otros países en abordar los flujos migratorios.Al igual que la estrategia sobre las causas, el documento, de una página, es una amplia declaración de principios, muchos de los cuales ya han sido defendidos por Biden y sus principales colaboradores.Incluyen la ampliación de las protecciones y las oportunidades de trabajo en los países de los que se marchan las personas, la creación de más vías legales para venir a Estados Unidos y el fomento de una "gestión segura y humana de las fronteras".El Departamento de Seguridad Nacional dijo el lunes que reanudó las deportaciones exprés para "ciertas" familias que no expresan temor de ser devueltas a su país. Aunque nunca anunció la suspensión, muchas familias que entran ilegalmente en el país han sido puestas en libertad en Estados Unidos con órdenes de comparecencia ante el tribunal de inmigración o de presentarse ante las autoridades de inmigración.