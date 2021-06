Kamala Harris se reúne con soñadores y activistas

Este martes en el noveno aniversario del programa DACA

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que este martes, en el noveno aniversario del programa de deportación diferida para los llegados en la infancia (DACA) y que beneficia a unas 650.000 personas, la vicepresidenta Kamala Harris pedirá a sus antiguos colegas del Senado que avancen en un proyecto de ley para darles un estatus inmigratorio permanente a esos jóvenes. Esa será parte de la agenda de la reunión a la que asistirán al menos dos beneficiarias del programa, así como los senadores demócratas Robert Menendez de Nueva Jersey y Dick Durbin de Illinois, y varios activistas por los derechos de los inmigrantesEl entonces presidente Barack Obama anunció la creación del programa el viernes 15 de junio de 2012 en un discurso desde la Casa Blanca. Su secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano hizo uso de la discreción ejecutiva propia de su cargo y anunció que se aplazaría la deportación de aquellos menores de 31 años para ese día, que hubiesen llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años y que hubiesen vivido en el país de manera continua desde el 15 de junio de 2007.Pero el estatus de los beneficiarios de DACA, conocidos como «dreamers» o «soñadores», no es permanente. Reciben beneficios como un permiso de trabajo que debe ser renovado cada dos años y la posibilidad de obtener una licencia de conducir.DACA sufrió un serio revés el 5 de septiembre de 2017, cuando el gobierno de Donald Trump anunció la derogación del memorando que creó el programa, aunque esa decisión terminó en manos de la Corte Suprema, que el 18 de junio de 2020 y por una votación de 5 a 4 determinó que le decisión de Trump había sido “arbitraria y caprichosa» y que además violaba la Ley de procedimientos administrativos del gobierno. A pesar del fallo del máximo tribunal, el gobierno de Trump se demoró en reinstaurar el programa plenamente.La meta ahora es que el Senado le dé luz verde a la «Ley de la promesa y el sueño americano», aprobada en la Cámara de Representantes el 3 de marzo por 228 a 197 votos, entre ellos el de nueve legisladores republicanos que apoyaron la medida. Esa ley le otorgaría la residencia permanente a los jóvenes de DACA por 10 años, tras los cuales podrían solicitar la ciudadanía estadounidense.El proyecto propone incluir a los beneficiarios del TPS o estatus de protección temporal, que cobija a unas 320.000 personas de países como Honduras, El Salvador, Haití, Nicaragua, Sin embargo, el proyecto aprobado por la Cámara no llegó a incluir a los venezolanos recientemente amparados por ese programa.El estatus de protección temporal o TPS es una designación que hace el secretario de Seguridad Nacional de ciudadanos que no pueden regresar a sus países por desastres naturales, conflictos armados u otras circunstancias y le concede permiso de trabajo y otros beneficios, pero que como DACA no es permanente.