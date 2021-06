Kamala Harris viajará a la frontera con México

Por primera vez este viernes

Según reportes de medios, la vicepresidenta Kamala Harris viajará a la frontera en El Paso este viernes. Se espera que vaya acompañada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.La vicepresidenta Kamala Harris viajará este viernes a la frontera con México, en medio de los reclamos de los republicanos por no haber realizado ninguna visita en momentos en que, aseguran, hay una crisis.Según reportes, irá a El Paso, Texas, acompañada por el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y justo días antes de la visita del expresidente Donald Trumpy el gobernador de Texas, Greg Abbott.Harris, designada por el presidente Joe Biden para lidiar con el flujo de migrantes que llegan al borde sur, ha salido al paso a las críticas sobre su ausencia en la frontera alegando que está enfocada en buscar soluciones para las causas que mueven a los centroamericanos a migrar en miles.Recién a inicios de junio realizó una visita de dos días en Guatemala —su primer viaje internacional como vicepresidenta— para abordar con el presidente Alejandro Giammattei el tema de la migración Centroamérica a Estados Unidos. Desde allí se dirigió a los migrantes al pedirles, como ha hecho el gobierno en más ocasiones: "No vengan, no vengan". Advirtió que los únicos que se benefician son los coyotes. La declaración fue criticada por organizaciones proinmigrantes que alegan que cuando los migrantes se mueven de sus países es porque esa fue la última opción que tuvieron.En una entrevista de Ilia Calderón con Harris, la vicepresidenta ratificó que aunque debía visitar la frontera, también debía lidiar con las "causas profundas" que motivan la migración. De allí, justificó, su viaje a Guatemala. Aseguró entonces que está "muy comprometida con garantizar que le demos un amparo a aquellos que buscan asilo".El año fiscal 2021 ha mostrado cifras de migración que no se habían visto en los últimos años de la era Trump. Acumula 929,868 arrestos realizados por la Patrulla Fronteriza en el sur. Desde enero, la escalada ha ido de 78,442 migrantes detenidos a 180,034 en mayo. Para ese mes, bajó el número de migrantes provenientes de Centroamérica —cuyos números habían aumentado de forma permanente en años anteriores— y aumentaron las detenciones de personas provenientes de "otros" países, como Nicaragua, Ecuador, Rumania, Turquía y Venezuela.Sin embargo, la mayoría de los más de 180,000 migrantes arrestados (más de 110,000) fueron expulsados a México bajo Título 42, la polémica política implementada por Trump y continuada por Biden de cerrar la frontera por la pandemia de coronavirus.En su mayoría, los centroamericanos vienen huyendo de la violencia y la pobreza en sus países, pero también de las consecuencias de los fenómenos climáticos, como el huracán Iota, que dejó a muchos sin tierras que cultivar o sin trabajo. Y en el caso de las otras nacionalidades, en su mayoría sus ciudadanos escaparon de la represión de gobernantes, que manejan sus países por la vía autoritaria.