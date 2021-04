Kamala Harris y AMLO tratar temas migratorios

El presidente de México informó que en la conversación se trato "en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos". La oficina de la vicepresidenta de EEUU aseguro, por su parte, que puso al día al mandatario "sobre los esfuerzos para incrementar la ayuda humanitaria para la región del Triángulo Norte".El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que la mañana de este miércoles sostuvo una llamada con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, para hablar de temas migratorios.López Obrador subió a su cuenta de Twitter este medio día un mensaje acompañado de una imagen durante la conversación en la que se le ve sonriente acompañado de su canciller, Marcelo Ebrard, en una oficina del Palacio Nacional.“Platicamos con Kamala Harris, vicepresidenta de EEUU y encargada de atender el asunto migratorio en Centroamérica”, escribió el presidente mexicano.“Existe disposición de nuestra parte para sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños”, apuntó.Por su parte, la oficina de la vicepresidenta, a quien el presidente Joe Biden encargó la coordinación de los temas migratorios en México y Centroamérica, emitió un comunicado unas horas después de que se llevara a cabo la llamada telefónica.En él agradeció el apoyo al presidente mexicano al tiempo que resaltó “ la importancia de la relación bilateral con México”. Además, apuntó su la intención de “seguir trabajando juntos para atender las causas de raíz de la migración desde países del Triángulo Norte -El Salvador, Guatemala y Honduras- incluyendo pobreza, violencia y falta de oportunidades económicas”.La vicepresidenta y el mandatario mexicano hablaron, asimismo, de cómo “profundizar la relación entre Estados Unidos y México para enfrentar el tráfico de personas”. En ese sentido, indica la breve comunicación, Harris puso al corriente a López Obrador “sobre los esfuerzos para incrementar la ayuda humanitaria para la región del Triángulo Norte”.La conversación de este miércoles es parte de los diálogos y visitas que ambas naciones han sostenido sobre el tema migratorio en sus territorios y Centroamérica.El último encuentro entre ambos países tuvo lugar el 23 de marzo, cuando una comitiva del gobierno estadounidense, encabezada por la ex embajadora de EEUU en México, Roberta Jacobson, viajó a México y a Guatemala para tratar en persona el continuo flujo de migrantes al norte desde Centroamérica.Ese mismo día, AMLO, como es conocido el presidente mexicano entre sus seguidores, dijo que no veía riesgo alguno de que se puedan tensar las relaciones entre su gobierno y el de Estados Unidos por el control migratorio en la frontera sur de su país.Incremento de migrantesLas conversaciones entre ambas naciones ocurren cuando se registra un aumento en la llegada de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos. Apenas esta semana se informó que las detenciones en la frontera alcanzaron en marzo su máximo nivel en 15 años: más de 171,000 inmigrantes.Esos datos se suman a lo reportado por Univisión Noticias sobre el aumento de arresto de migrantes en los últimos 10 meses en la frontera con México.Desde abril de 2020, tras el cierre de los límites por la pandemia, las detenciones dieron un salto dramático: pasaron de 17,106 —un número que no se veía desde 2017— hasta 100,441 en febrero.En lo que va de año fiscal 2021, de octubre a febrero, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ha detenido a 396,958 migrantes en el límite sur.