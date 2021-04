Kevin Durant y Mike Conley, figuras de la NBA, ganaron un Premio Oscar

Se unen a Kobe Bryant, quien hizo historia en 2018 al convertirse en el primer atleta profesional en ganar este galardón.Kevin Durant, alero de los Brooklyn Nets, y Mike Conley, escolta de los Utah Jazz, se unieron a Kobe Bryant en el panteón de los deportistas ganadores del Premio Oscar cuando "Two Distant Strangers" se llevó el galardón en la categoría de Cortometraje (Live Action).En 2018, el legendario Kobe Bryant hizo historia al convertirse en el primer atleta profesional en ganar un Oscar con su producción, "Dear Basketball", que se llevó el premio como el Mejor Cortometraje de Animación.Tanto Durant como Conley se desempeñaron como productores ejecutivos de la película, actualmente disponible en Netflix, en la que el protagonista, interpretado por el rapero y actor Joey Bada $$, se encuentra en un bucle temporal en el que está reviviendo repetidamente una carrera mortal con un oficial de policía.El escritor y director Travon Free destacó que la participación de Durant y Conley fue clave para éxito y el reconocimiento de la película, y señaló que las dos figuras de la NBA fueron mucho más que una fuente de financiación.El gerente comercial de Durant, Rich Kleiman, y el magnate Sean "Diddy" Combs también se desempeñaron como productores ejecutivos."Los chicos en el vestuario me estaban molestando con eso el otro día, como, 'Podrías ganar un Oscar antes de ganar un campeonato'", dijo Conley en una entrevista con CBS Los Ángeles antes de los Oscar. "Yo estaba como, oye, si pudiera ganar ambos, sería genial, pero obviamente ganar un Oscar no era algo de lo que pensara que alguna vez sería parte".El fallecido Kobe Bryant fue productor, escritor y narrador de "Dear Basketball", una versión animada del poema que escribió para el Players 'Tribune antes de su retiro de la NBA en 2016. Después de la ceremonia de 2018, Bryant dijo que sintió su victoria en el Oscar " mejor que ganar un campeonato”.