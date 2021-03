Krispy Kreme te dará una dona gratis al día

durante el resto del año si te vacunas contra el covid-19

Krispy Kreme ha ideado una forma de hacer que la vacuna contra el covid-19 sea más dulce.Desde el lunes hasta el final de este año, si llevas su tarjeta de vacunación a cualquier ubicación de Krispy Kreme en EE. UU., puedes obtener una dona glaseada gratis todos los días, dijo la compañía en un comunicado de prensa.La tarjeta debe mostrar una o dos inyecciones de cualquiera de las vacunas contra el covid-19 para calificar y debe canjearse en una tienda. No necesitas comprar nada más para obtener tu dona diaria gratis.«Todos queremos que el covid-19 se debilite lo más rápido posible y queremos apoyar a todos los que hacen su parte para que el país sea seguro al vacunarse tan pronto como la vacuna esté disponible para ellos», dijo Dave Skena, jefe de Marketing de Krispy Kreme.Sin embargo, la empresa reconoce que no todo el mundo se vacunará.«Entendemos que elegir recibir la vacuna contra el covid-19 es una decisión muy personal», dice el comunicado de prensa.Aquellos que decidan no recibir la vacuna contra el covid-19 aún pueden obtener una dona glaseada gratis y un café mediano los lunes del 29 de marzo al 24 de mayo.Todas las promociones son parte de su iniciativa «Be Sweet» para inspirar alegría y amabilidad.El apoyo a las vacunas de Krispy Kreme no se limita a los clientes de las tiendas.El minorista también ofrece a sus empleados un incentivo para vacunarse con cuatro horas de tiempo libre remunerado para que puedan ir a ponerse la inyección.Además, Krispy Kreme apoyará a los trabajadores de la salud y a los voluntarios que están ayudando a administrar las vacunas, entregando donas gratis a los centros de vacunación seleccionados en todo el país en las próximas semanas.