Kyle Rittenhouse testifica que sabía que Joseph Rosenbaum estaba desarmado cuando le disparó en Kenosha

Kyle Rittenhouse testificó el miércoles que actuó en defensa propia cuando disparó mortalmente a un hombre que le había arrojado una bolsa de plástico y lo había perseguido el año pasado en Kenosha, Wisconsin, en lo que probablemente sea el testimonio clave en su juicio por homicidio."No hice nada malo. Me defendí", testificó.Pero en el interrogatorio, Rittenhouse dijo que sabía que el hombre, Joseph Rosenbaum, estaba desarmado cuando corrió hacia el adolescente. Rittenhouse dijo que apuntó con su rifle a Rosenbaum en un intento de disuadirlo, e indicó que sabía que apuntar con un rifle a alguien es peligroso."Me estaba persiguiendo, estaba solo, me amenazó con matarme esa misma noche. No quería tener que dispararle", testificó Rittenhouse. "Le apunté porque seguía corriendo hacia mí y no quería que me persiguiera".Dijo que temía que Rosenbaum, quien no tocó su cuerpo en absoluto esa noche, tomara su arma y matara gente."Si hubiera dejado que el Sr. Rosenbaum me quitara el arma de fuego, la habría usado y me habría matado con ella y probablemente habría matado a más personas si hubiera dejado que tomara mi arma", testificó Rittenhouse.El emocional y desafiante testimonio es crucial para los argumentos de la fiscalía y la defensa sobre sus acciones en la noche del 25 de agosto de 2020, cuando Rittenhouse disparó contra cuatro personas, matando a dos de ellas e hiriendo a una. La fiscalía ha tratado de demostrar que Rittenhouse poseía ilegalmente el arma y que actuó de forma criminal e imprudente, mientras que la defensa ha dicho que actuó en defensa propia.Rittenhouse se retiró del estrado después de testificar durante la mayor parte del miércoles. Fue el séptimo testigo de la defensa, y los abogados dijeron que planeaban llamar a varios testigos más para los testimonios del jueves.Rittenhouse rompió a llorar en un momento de su testimonio, lo que lo llevó a un breve descanso. El contrainterrogatorio de la fiscalía también ha dado lugar a acalorados intercambios entre los abogados y el juez del caso. En dos ocasiones, el juez Bruce Schroeder pidió al jurado que abandonara la sala y luego amonestó severamente al fiscal Thomas Binger por su línea de interrogatorio.Los abogados defensores de Rittenhouse pidieron al juez que emitiera un juicio nulo con prejuicio por los incidentes. El juez dijo que tomaría en consideración la moción.El testimonio del joven de 18 años se produjo un día después de que la fiscalía diera por terminado su caso, después de llamar a 22 testigos durante seis días. El caso de la fiscalía se destacó por el testimonio de un paramédico armado que recibió disparos de Rittenhouse y un periodista que dijo que los disparos lo ponían en peligro.Rittenhouse se declaró inocente de seis cargos, incluidos homicidio premeditado, homicidio imprudente calificado intento de homicidio premeditado. El juez Schroeder desestimó un cargo de violación del toque de queda el martes, diciendo que los fiscales no habían presentado pruebas para respaldarlo.Los cargos se derivan de los disturbios a raíz del tiroteo de la policía de Kenosha contra Jacob Blake, un hombre negro de 29 años. Los hechos de esa noche, casi todos capturados en video, apenas están en disputa. La pregunta ante el jurado es si las acciones de Rittenhouse fueron razonables.Rittenhouse explica la noche del tiroteoRittenhouse comenzó su testimonio el miércoles diciendo a los miembros del jurado que ahora está estudiando enfermería en la Universidad Estatal de Arizona. Declaró que había trabajado como salvavidas en Kenosha, formaba parte de un programa de exploradores de la policía y sabía resucitación cardiopulmonar y soporte vital básico.Dijo que vivía en Antioch, Illinois, con su madre y su padre vivía en Kenosha. Declaró que fue a Kenosha la mañana del 25 de agosto para limpiar los grafitis, y luego regresó esa noche con un rifle y un pequeño equipo médico y se unió a un grupo de personas armadas."Fui allí para brindar primeros auxilios", dijo. Indicó que no fue en busca de problemas.Rittenhouse dijo al jurado que Rosenbaum amenazó con matarlo dos veces esa noche. En un caso, Rosenbaum gritó: "Si atrapo a alguno de ustedes solo, los mataré", según Rittenhouse.En un momento de la noche, se separó de las otras personas armadas de su grupo. Caminó hacia un estacionamiento y dijo que Rosenbaum, escondido detrás de un vehículo, le "tendió una emboscada". Rosenbaum comenzó a correr hacia él y lo arrinconó, dijo.En el tribunal, mientras trataba de explicar lo que sucedió a continuación, Rittenhouse se atragantó y rompió a llorar, lo que llevó al juez a pedir un breve descanso. Rittenhouse reanudó su testimonio poco después.Rittenhouse testificó que escuchó a otro hombre, Joshua Ziminski, decirle a Rosenbaum "atrápalo y mátalo". Rosenbaum comenzó a perseguir al adolescente en un estacionamiento y le arrojó una bolsa de plástico, pero Rittenhouse dijo que en ese momento creyó que el objeto arrojado era una cadena.Rittenhouse luego escuchó un disparo detrás de él, dijo. Los detectives de la policía testificaron anteriormente en el juicio que Ziminski disparó ese tiro inicial al aire, y Ziminski se declaró inocente por separado de tres cargos relacionados con esa noche.Segundos después de ese disparo, Rittenhouse se volteó y vio a Rosenbaum, de 36 años, acercándose a él con los brazos al frente, dijo. "Recuerdo su mano en el cañón de mi arma", testificó Rittenhouse. Luego le disparó a Rosenbaum cuatro veces y lo mató.Rittenhouse luego trató de correr calle abajo hacia donde se encontraba la policía para entregarse, testificó, pero una "turba me perseguía". Mientras corría, se sintió mareado y cayó al suelo, dijo.Una persona desconocida saltó sobre él tratando de patearlo, y Rittenhouse le disparó dos veces. "Pensé que si me noqueaban, él me habría pisoteado la cara si no disparaba".Anthony Huber, de 26 años, se le acercó, lo golpeó con una patineta y agarró su arma, testificó. Rittenhouse le disparó una vez en el pecho, matándolo.Finalmente, vio a Gaige Grosskreutz arremeter contra él y apuntarle con una pistola en la cabeza, por lo que Rittenhouse le disparó, testificó. Grosskreutz resultó herido.El juez critica a la fiscalía por la línea del interrogatorioLa línea del interrogatorio de Binger fue objeto de críticas del juez Schroeder dos veces. El primer incidente se relacionó con las preguntas de Binger sobre el silencio posterior al arresto de Rittenhouse, un derecho contemplado en la Quinta Enmienda de la Constitución."El problema es que esto es una grave violación constitucional para que hable sobre el silencio del acusado", dijo Schroeder. "Estás justo en el límite, y puede que hayas terminado, pero es mejor que te detengas".La segunda amonestación se relacionó con preguntas sobre un incidente dos semanas antes de los disparos que Schroeder dijo que no se permitiría que se presentara como evidencia. Binger dijo que creía que el incidente era relevante para el caso, pero Schroeder lo criticó por no pedir permiso primero y afirmó que no se permitirían las pruebas recientes."No sea descarado conmigo", dijo Schroeder. "Usted sabe muy bien que un abogado no puede entrar en este tipo de áreas cuando el juez ya ha determinado sin solicitar la presencia del jurado que lo haga, así que no me venga con eso".Rittenhouse dice que no pensó que tendría que usar el rifleEn el contrainterrogatorio del fiscal adjunto Binger, Rittenhouse reconoció que usó fuerza letal para disparar contra cuatro personas esa noche."No sabía si los iba a matar, pero usé fuerza letal para detener la amenaza que me atacaba", dijo.También dijo que sabía que no tenía la edad suficiente para comprar legalmente un arma de fuego, por lo que le pidió a su amigo Dominick Black que lo hiciera en su nombre. Eligió un arma de estilo AR-15 porque le "pareció que se veía bien", testificó.Dijo que su entendimiento legal era que podía poseer un rifle en Wisconsin pero no una pistola. "Si hubiera podido llevar una pistola legalmente, habría llevado una pistola 8 (...) en lugar de un rifle", testificó.Gran parte del interrogatorio se centró en por qué Rittenhouse llevó un rifle estilo AR-15 a una situación ya volátil en Kenosha. Rittenhouse explicó que lo hizo para protegerse, incluso cuando dijo que no necesariamente pensaba que estaría en peligro."Traje el arma para mi protección, pero no pensé que tendría que usar el arma y terminar defendiéndome", testificó. También dijo que no creía que llevar un rifle "causaría una reacción negativa" entre la multitud.En otro momento, se le mostró al jurado un video de esa noche en el que Rittenhouse le dijo falsamente a la cámara que era un técnico de emergencias médicas. "Le dije que era un técnico de emergencias médicas, pero no lo era", testificó Rittenhouse.En el video, un hombre vestido con pantalones amarillos le dice a Rittenhouse que el adolescente acababa de apuntarle con un arma por estar parado en un vehículo. Rittenhouse responde en el video: "Sí, lo hice".En la corte, testificó que en realidad no había apuntado con su arma al hombre y dijo que su admisión en video era "sarcasmo"."Pensé que sería la mejor manera de evitar conflictos", testificó Rittenhouse. "Pensé que lo mejor que podía hacer era alejarme en lugar de entrar en una discusión".Los miembros del jurado comenzaron a cansarse y tomaron menos notas durante el interrogatorio de la tarde, señaló un reportero de la sala del tribunal.El paramédico armado nunca dijo que lamentaba no haber matado a Rittenhouse, testifica un amigoDespués de que Rittenhouse le disparara a Grosskreutz en el brazo, el excompañero de habitación del paramédico Jacob Marshall lo visitó en el hospital y publicó una foto de los dos juntos. En los comentarios, escribió que Grosskreutz había dicho que "su único arrepentimiento fue no haber matado al niño".Pero bajo juramento en la corte el miércoles, Marshall testificó que se había inventado esas palabras y que Grosskreutz en realidad no había dicho eso."Mentí. Él nunca dijo eso", testificó Marshall. "100% inventado".Lo hizo "por pura ira" y en un intento de defender a su amigo, dijo.En su testimonio del lunes, Grosskreutz dijo que persiguió a Rittenhouse porque creía que el adolescente era un atacante activo. Admitió que apuntó con su arma a Rittenhouse, pero dijo que no lo hizo intencionalmente y que "nunca trató de matar al acusado".