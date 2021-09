La administración Biden planea demandar a Texas por su restrictiva ley de aborto

El Departamento de Justicia planea demandar al estado de Texas por su restrictiva ley que prohíbe los abortos una vez que se detecta un latido fetal en la mujer.De acuerdo con estas declaraciones, la demanda podría presentarse este mismo jueves, aunque las fuentes señalaron que podría retrasarse.Las fuentes no esclarecieron cuáles serían los argumentos del departamento en la demanda, pero otra fuente que habló dijo que podrían alegar que la ley texana interfiere ilegalmente con los intereses federales.La pasada semana entró en vigor esta ley, la SB8, que prohíbe todos los abortos posteriores a las seis semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben todavía que están embarazadas. Pero además, esta legislación otorga una 'recompensa' de hasta $10,000 a los ciudadanos que denuncien con éxito a quien no la cumpla, lo cual es un elemento que la diferencia de otras leyes similares y complica a su vez las posibilidades de anularla.La ley había sido firmada en junio por el gobernador Greg Abbott y ante la proximidad de su entrada en vigor varias organizaciones habían interpuesto una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema para bloquearla, pero finalmente el máximo tribunal se negó a hacerlo, por lo que la ley permanece en vigor.El presidente Biden la calificó como "casi antiestadounidense"Esfuerzos para contrarrestarlaDesde que se anunció la decisión de la Corte Suprema de no bloquear la ley texana, el presidente Biden dejó claro que su administración hará todo lo posible por contrarrestarla. Según Biden, la legislación es "un asalto sin precedentes a los derechos constitucionales de la mujer bajo la decisión Roe v. Wade, que ha sido la ley federal por casi 50 años".El mandatario agregó que estaría poniendo al "gobierno entero" en función de responder a la legislación texana y que iba a pedir al Departamento de Salud y Servicios Humanos y al Departamento de Justicia que vieran "qué pasos puede tomar el gobierno federal para asegurarse de que las mujeres en Texas tengan acceso a abortos legales y seguros".El lunes, el fiscal general, Merrick Garland, explicó que el Departamento de Justicia "protegerá a aquellos que buscan obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva" bajo una ley de 1994, la Freedom of Access to Clinic Entrances Act (Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas, FACE).La ley FACE, firmada por el entonces presidente demócrata Bill Clinton, prohíbe obstruir físicamente el paso e intimidar a una persona que busque acceder a servicios de salud reproductiva. Asimismo, prohíbe los daños a la propiedad de las clínicas donde se practican abortos y otros centros similares."El departamento proporcionará apoyo de las fuerzas de seguridad cuando una clínica de abortos o un centro de salud reproductiva esté bajo ataque", indicó Garland.Los fiscales del estado también están explorando opciones para impugnar la SB8.Expertos legales explicaron que la particularidad de esta ley es que pone el peso en las demandas de ciudadanos que buscan sus recompensas por hacerla cumplir, lo cual reduce las opciones del gobierno federal para demandar, pues no está claro contra quién imponer la demanda.Otras opciones para intentar anular esta ley, según los expertos, serían la de restringir los fondos federales de Texas y asegurar que se puedan practicar abortos seguros en instalaciones ubicadas en ese estado pero que pertenezcan al gobierno federal, ya que en ese caso no tendrían que cumplir con la legislación estatal.