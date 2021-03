La administración de Biden otorga protecciones humanitarias a los venezolanos en EE.UU.

El gobierno de Biden otorgó el lunes protección humanitaria a los venezolanos, permitiendo que unas 300.000 personas se postulen y permanezcan legalmente en EE.UU., según dijeron altos funcionarios de la administración. Los venezolanos en Estados Unidos tendrán la oportunidad de solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una forma de ayuda humanitaria que se puede otorgar cuando se considera inseguro regresar a su país de origen.El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, designará a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal por 18 meses, hasta septiembre de 2022, según el Departamento de Seguridad Nacional.Esta designación se debe a las «condiciones extraordinarias y temporales» en Venezuela, que incluyen hambre y desnutrición generalizadas, una creciente influencia y presencia de grupos armados no estatales, represión y una infraestructura en ruinas, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.El presidente Joe Biden «ha dejado muy claro que Nicolás Maduro es un dictador, y las elecciones de mayo de 2018 fueron fraudulentas e ilegítimas», dijo el lunes un alto funcionario de la administración.Biden planea brindar «asistencia humanitaria sólida», en particular, a los países de la región que se han visto afectados por los más de 5 millones de venezolanos que han huido de su país, agregó el funcionario.Un funcionario de la administración reconoció que esta designación probablemente incitaría a los contrabandistas y otros a afirmar que «la frontera ahora está abierta», diciendo que «ese no es el caso».Todas las restricciones de viaje y admisión siguen vigentes en las fronteras de Estados Unidos, dijo el funcionario.En su último día en el cargo, el presidente Trump emitió un memorando que ofrece protecciones para los venezolanos conocido como salida forzada diferida. La designación de Trump permanece vigente. Sin embargo, el TPS tiene una base legal.«Es otra forma de poder brindar protección a las personas», dijo un alto funcionario, y agregó que es la decisión de la persona sobre cómo desea postularse.