La agencia antidopaje rusa permitió a Kamila Valieva competir en los Juegos Olímpicos a pesar de una prueba de dopaje fallida

La Agencia Internacional de Pruebas (ITA, por sus siglas en inglés) confirmó que Kamila Valieva, de 15 años, del Comité Olímpico Ruso (ROC), no pasó una prueba de dopaje realizada en diciembre, antes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.Valieva, quien ayudó al Comité Olímpico Ruso a llevarse el oro a casa en el evento por equipos de patinaje artístico del lunes, pudo competir a pesar de no pasar la prueba.Esto ocurre después de que la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) levantara una suspensión provisional de la patinadora, según un comunicado emitido por la ITA el viernes.El comunicado dice que el Comité Olímpico Internacional (COI) ahora apela la decisión de la RUSADA, citando la necesidad de resolver el asunto antes del próximo evento de Kamila Valieva el 15 de febrero.Un periódico ruso informó que uno de los seis miembros del equipo del Comité Olímpico Ruso falló una prueba de dopaje en diciembre.La prueba fallida solo salió a la luz durante los Juegos Olímpicos de Invierno, lo que provocó un escándalo que continúa retrasando la ceremonia de entrega de medallas del evento por equipos. El equipo de EE.UU. ganó la plata, mientras que el equipo de Japón se llevó el bronce.Kamila Valieva es la favorita para llevarse el oro en el evento de patinaje artístico femenino, probablemente el evento más celebrado en los Juegos Olímpicos de Invierno.No está claro si a Valieva se le permitirá competir, aunque se la ha visto practicando en el hielo esta semana.La ITA, que dirige el programa antidopaje para los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, dijo que la muestra de drogas se tomó en el Campeonato Ruso de Patinaje Artístico en San Petersburgo el 25 de diciembre.Sin embargo, fue hasta el 8 de febrero que un laboratorio en Suecia informó que había detectado una sustancia prohibida, un día después de que el Comité Olímpico Ruso ganara el oro en el evento por equipos en Beijing.ITA confirmó que Kamila Valieva dio positivo por trimetazidina, un medicamento que se usa para tratar a las personas con angina de pecho, cuando la persona tiene dolor en el pecho debido al flujo sanguíneo deficiente al corazón. Está en la lista de sustancias prohibidas de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).Los moduladores hormonales y metabólicos son una clase de medicamentos prohibidos por la AMA debido a la evidencia de que los atletas los usan para mejorar el rendimiento, ya que pueden aumentar el flujo sanguíneo y mejorar la resistencia.Kamila Valieva recibió inmediatamente una suspensión provisional por parte de la agencia antidopaje de Rusia, que automáticamente prohíbe a los atletas participar en todos los deportes.La patinadora impugnó la suspensión el 9 de febrero y, en una audiencia ese mismo día, la agencia antidopaje rusa decidió levantar la suspensión provisional, permitiéndole seguir compitiendo en los Juegos Olímpicos, según el comunicado de ITA.La ITA agregó que dado que la muestra fue recolectada por la agencia rusa antes de los Juegos, el caso no estaba dentro de la jurisdicción del Comité Olímpico Internacional (COI) y no lo manejaba la ITA.El COI tiene derecho a apelar la decisión de levantar su suspensión y ha llevado el caso al Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS), con una decisión necesaria para el martes, antes del próximo evento de la estrella rusa del patinaje artístico.No está claro si la controversia de la prueba de dopaje podría provocar la revocación de la medalla."La decisión sobre los resultados del equipo del ROC en el evento de patinaje artístico por equipos se puede tomar... solo después de que se haya tomado una decisión final sobre todos los méritos del caso", dice el comunicado de ITA.El hecho de que Kamila Valieva sea menor de edad significa que es una "Persona Protegida" bajo el Código Mundial Antidopaje, lo que significa que su nombre no necesita ser divulgado al público.La ITA dijo que dio a conocer su nombre luego de informes de los medios que la nombraron en base a "información no oficial" y la ITA "reconoce la necesidad de información oficial debido al mayor interés público".Los atletas rusos no pueden competir en los Juegos Olímpicos con el nombre de su país debido a las sanciones del COI y la AMA como resultado de la "manipulación sistémica" de las reglas antidopaje del país durante los Juegos de Sochi 2014.En declaraciones a los periodistas el viernes, el portavoz del COI, Mark Adams, dijo que el órgano rector quería "acelerar" el caso."Esperamos que todo el asunto pueda acelerarse en interés de todos los atletas, no solo de los rusos, sino también de todos los atletas que compiten", dijo Adams.