La angustia de la espera

Una angustiosa espera para dreamers que aguardan una decisión judicial sobre DACA

Un juez federal de Texas que en 2015 se opuso a la ampliación de DACA, tiene angustiados a miles de dreamers amparados por el programa que difiere sus deportaciones y les concede una autorización de empleo. Los soñadores esperan que el Congreso actúe antes y les conceda una solución permanente.Un juez federal de Texas tiene sumidos en la angustia a miles de dreamers amparados por DACA, quien deberá decidir si cancela o no la Acción Diferida tras una demanda entablada en 2018 por nueve estados encabezados por Texas.La última acción del tribunal se llevó a cabo el 30 de marzo, cuando la corte federal de distrito de Houston, presidida por el juez Andrew Hanen, escuchó los argumentos orales presentados por los abogados de detractores y defensores de DACA, programa que ampara de la deportación a unos 650,000 jóvenes indocumentados que ingresaron antes de los 16 años al país y se les conoce como dreamers.En 2018 Texas, junto con Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia, demandaron el programa alegando que usa recursos estatales para la educación y la salud, y viola la ley federal.El juez HanenLos temores de un fallo desfavorable obedecen al legado reciente del juez Hanen, quien en febrero de 2015 prohibió la ampliación del programa (de dos a tres años de amparo) y la entrada en vigor de DAPA, otro beneficio similar que dilataba la deportación de unos 5 millones de padres indocumentados de residentes legales permanentes y ciudadanos estadounidenses.Durante la audiencia de marzo, Thomas Sáenz, presidente y consejero legal del Fondo México-Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que defiende el programa, dijo a Hanen que DACA beneficia a unas 700,000 personas que les permite trabajar y que están comprometidos a contribuir al crecimiento de la economía de nuestro país”.A su vez, Nina Perales, vicepresidenta de litigios de la organización indicó que durante la audiencia le había pedido al juez que no emitiera aún una opinión porque el programa se encontraba “en desarrollo”, debido a la aprobación en la Cámara de Representantes de un proyecto de ley que incluye un camino a la ciudadanía para dreamers y titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS)”.Silencio que desesperaPero el silencio mantenido por el tribunal corre la esperanza de miles de dreamers, quienes temen que un fallo adverso, sumado a la inacción del Congreso para otorgarles una opción duradera a sus estatus migratorios, los deje a las puertas de la deportación de Estados Unidos.“No sabemos exactamente cuándo el juez Hanen dará a conocer una decisión sobre el caso”, dice Cristina Jiménez, fundadora y una de las directoras ejecutivas de United We Dream (UWD). “Puede hacerlo en cualquier momento”.La activista dijo además que, infortunadamente “el gobernador de Texas, Greg Abbott, no ha parado en las últimas semanas de atacar a los inmigrantes”, un discurso que puede afectar la decisión de la corte.Jiménez dijo además que esta semana, “Abbott, junto a su amigo el expresidente Donald Trump, utilizó el sufrimiento de inmigrantes y refugiados para promover odio racial y antiinmigrante”, una postura divisoria que prevaleció durante el gobierno anterior.Trump, durante un discurso ante partidarios republicanos y exfuncionarios de su gobierno, volvió a decir que los indocumentados son asesinos y criminales, al igual que lo hizo cuando lanzó su campaña en 2015.“No es suficiente”Para la directora ejecutiva de UWD, “la incertidumbre que tenemos a cerca de la decisión de Hanen solo enfatiza más que DACA no es una solución suficiente o permanente”.“El Congreso y Biden necesitan urgentemente aprobar un camino a la ciudadanía para los indocumentados”; agregó.El proyecto mencionado por Jiménez es el plan de reforma migratoria lanzado por Biden en enero, que incluye la legalización de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.Debido a la falta de suficiente apoyo bipartidista, el 18 de marzo la Cámara de Representantes aprobó dos proyectos extractados del plan original para legalizar entre 2 y 3 millones de dreamers, titulares de TPS y trabajadores agrícolas.Temores fundadosUna fuente dreamers que pidió mantener su nombre bajo reserva, dijo que entre la comunidad beneficiaria de DACA existen fuertes temores de que el juez Hanen “fallará en contra” del programa y a favor de los estados que demandaron el beneficio.Advirtió además que la postura antiinmigrante del gobernador Abbott y la reciente visita de Trump a El Paso, donde visitó un tramo del muro que divide a ambos países, puede repercutir significativamente en la decisión de la corte.“Eso debería impulsar al Congreso a trabajar aún más rápido para aprobar una solución permanente para los dreamers”, dice Juan Escalante, director de campañas digitales de FWD.us, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica.Agregó que, en caso de un fallo adverso, la comunidad dreamers “abriga la esperanza” de que el programa no se termine de un día para otro, sino que “dejen un período para que se extinga”.El último llamadoEl viernes, durante una ceremonia de juramentación de nuevos ciudadanos estadounidenses en la Casa Blanca, el presidente Joe Biden formuló un llamado al Congreso para que avancen las negociaciones bipartidistas sobre un proyecto de ley que incluye un camino a la ciudadanía dreamers, titulares del Estatus de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas esenciales.El mandatario reiteró su política migratoria basada en el compromiso de restablecer un sistema que en los pasados cuatro años fue modificado a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas por el gobierno Trump.“Los inmigrantes continúan inyectando nueva energía y fuerza a nuestra nación”, dijo Biden. Y precisó que la inmigración “es esencial para la recuperación del país”, que, desde marzo del año pasado, al igual que el resto del mundo, se ha visto afectado por la pandemia del coronavirus.“Necesitamos arreglar el sistema migratorio para levantar a la nación”, indicó. Y aseguró que mantiene su promesa de reforma migratoria para sacar de las sombras a los 11 millones de indocumentados.