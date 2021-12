La caída de Amazon Web Services ocasiona problemas en múltiples compañías

El servicio de Amazon Web Services, cuyos servidores brindan servicios de computación a través a múltiples clientes, sufrió una interrupción el martes que afectó a varios sitios web.La falla perjudicó a numerosos gobiernos, universidades y empresas. La mayoría de las cuales estaban ubicadas en la Costa Este de Estados Unidos.Amazon informó una hora después de que se reportaran las primeras fallas que ya había identificado la causa del problema y que estaba “trabajando activamente hacia la recuperación”. La empresa no reveló ningún detalle adicional sobre la causa de la falla.En una actualización del estado del problema, la compañía indicó que estaba “comenzando a ver algunos signos de recuperación", aunque evitó especificar cuánto tiempo tardaría para restablecer el servicio.La interrupción también afectó la capacidad de Amazon para proporcionar información a sus clientes sobre la evolución del problema.“AWS es el mayor proveedor de servicios en la nube y us-east-1 es su mayor centro de datos, por lo que cualquier interrupción tiene un gran impacto en muchos sitios web populares y otros servicios de internet”, afirmó.En consecuencia, los clientes que quisieron hacer o cambiar una reservación de vuelo con la aerolínea Delta Air Lines no se pudieron conectar con la empresa. “Delta está trabajando rápidamente para restaurar la funcionalidad de nuestras líneas telefónicas compatibles con AWS”, anunció el portavoz de la aerolínea, Morgan Durrant.De momento no está claro si las fallas perjudicaron al Gobierno federal.