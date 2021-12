La Cámara de Representantes vota por declarar a Mark Meadows en desacato

La Cámara de Representantes, votó el martes para recomendar que el Departamento de Justicia presente cargos penales contra el ex secretario genera de la Casa Blanca de Trump, Mark Meadows, por no presentarse a una deposición ante el comité selecto que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos.EL resultado de la votación fue 222-208. Dos republicanos que forman parte del comité selecto, los representantes Liz Cheney de Wyoming y Adam Kinzinger de Illinois, votaron con los demócratas a favor de la remisión.El lunes, el comité selecto de la Cámara de Representantes votó por unanimidad a favor de que Meadows fuera objeto de desacato al Congreso y ahora le corresponde al Departamento de Justicia decidir si presentará cargos penales contra el ex secretario general de la Casa Blanca del expresidente Donald Trump.La votación, a pesar de ser aprobada por una mayoría demócrata, representa un momento significativo en la investigación del 6 de enero dado el papel de Meadows como secretario general de la Casa Blanca de Trump y su conocimiento de los esfuerzos para revocar las elecciones de 2020.Meadows ha insistido constantemente en que quiere proteger algunas de sus conversaciones con el expresidente bajo reclamos de privilegio ejecutivo, pero ya ha entregado miles de documentos que, según el panel, solo aumentan la necesidad de que testifique."El informe del comité selecto que refirió al Sr. Meadows por cargos de desacato criminal es claro y convincente", dijo el presidente del comité Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi. "Como secretario general de la Casa Blanca, el Sr. Meadows jugó un papel o fue testigo de eventos clave que condujeron a, e incluyen el asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos".El abogado de Meadows emitió una nueva declaración el martes antes de la votación en la Cámara de Representantes y dijo que su cliente está cooperando con el comité de alguna manera, pero sostuvo que no puede ser obligado a comparecer para ser interrogado ya que no tiene "licencia para renunciar al privilegio ejecutivo" reclamado por Trump.Meadows "ha cooperado plenamente con los documentos en su posesión que no tienen privilegio y ha buscado varios medios para proporcionar otra información mientras continúa honrando los reclamos de privilegio del expresidente", dijo su abogado, George J. Terwilliger III, en un comunicado.La representante republicana de Wyoming Liz Cheney, vicepresidenta del comité selecto, dijo el martes que Meadows había recibido numerosos mensajes de texto instando a Trump a tomar medidas para detener los disturbios que ha producido sin ningún reclamo de privilegio.Más tarde, Thompson dijo que el comité "decidirá dentro de una semana más o menos cuándo divulgar" los nombres de los autores de los mensajes de texto a Meadows del 6 de enero después de que los miembros hicieran referencia a varios mensajes intercambiados entre el exsecretario general de la Casa Blanca y legisladores mientras se desarrollaban los disturbios.Thompson dijo que los miembros del comité sentían que era "importante" publicar el contenido antes de publicar los nombres."Luego, haremos nuestra propia revisión en el comité para determinar si los liberaremos y cuándo los liberaremos", dijo Thompson. "Lo haremos. No puedo decirte exactamente cuándo será".El comité estaba listo para seguir adelante con la acusación de desacato al exfuncionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, pero le está dando otra oportunidad de testificar, ya que dice que planea acogerse a la Quinta Enmienda.Mientras tanto, el comité selecto continuó su investigación, entrevistando a más testigos el martes, incluido el exasesor de seguridad nacional del exvicepresidente Mike Pence, Keith Kellogg.El mes pasado, Kellogg se convirtió en la primera persona del círculo íntimo de Pence en ser citada por el comité. En su carta a Kellogg, el comité expresó específicamente interés en saber más sobre una reunión de enero de 2021 con Trump y el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, durante la cual Trump insistió en que Pence no certificara la elección, y cualquier otra reunión.Kellogg es considerado un testigo clave debido a su proximidad con Trump el 6 de enero. El entonces asesor de seguridad nacional del expresidente, Robert O'Brien, estaba fuera de la ciudad ese día.El abogado de Kellogg le dijo que su cliente está cooperando con los investigadores. También dijo que Kellogg no había hecho valer el privilegio ejecutivo sobre testimonios o documentos.Si bien un asesor del comité se negó a comentar sobre lo que se había preguntado o respondido durante la declaración, no refutaron la afirmación de que Kellogg está cooperando con el panel.El panel también habló con Dustin Stockton, uno de los organizadores detrás de los mítines a favor de Trump que tuvieron lugar el 5 y 6 de enero.Antes de reunirse con el comité, el abogado de Stockton, Josh Nass, dijo a los periodistas que su cliente tiene mensajes de texto y correos electrónicos con personas "de alto rango en la órbita del expresidente", así como con miembros del Congreso, que entregaría a la comisión.Esos legisladores y personas cercanas a Trump "tienen buenas razones para estar temblando hoy", dijo Nass."Estamos hablando de todo tipo de... correspondencia por correo electrónico, mensajes de texto", dijo.