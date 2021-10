La Cámara de Representantes votará este martes la ampliación del límite de la deuda

Hasta principios de diciembre

Se espera que la Cámara de Representantes vote este martes para ampliar el límite de la deuda del país hasta principios de diciembre, después de que el Senado aprobara la semana pasada una medida provisional en un intento de evitar un impago catastrófico y un desastre económico.Una vez que la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, apruebe la prórroga a corto plazo, esta pasará a la firma del presidente Joe Biden.La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido a los legisladores que el gobierno federal probablemente se quedará sin dinero para el 18 de octubre, a menos que el Congreso eleve el techo de la deuda, lo que pone en marcha un reloj que hace tic-tac y está en juego.Es posible que el Congreso ni siquiera tenga tanto tiempo para actuar, ya que el plazo es más una estimación que un plazo fijo. Esta dinámica intensifica la presión sobre demócratas y republicanos para alcanzar un acuerdo sobre el límite de la deuda.Pero la extensión temporal del límite de la deuda es solo un arreglo a corto plazo y establece otra posible crisis fiscal que se avecina a finales de este año, cuando se agote.Tras semanas de estancamiento partidista, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunció la semana pasada que se había alcanzado un acuerdo sobre el límite de la deuda, allanando el camino para que el Senado votara para aprobar el acuerdo. Un asesor familiarizado con las negociaciones dijo que el acuerdo aumenta el límite en 480.000 millones de dólares. Es la cantidad que el Departamento del Tesoro dijo al Congreso que necesitaría para llegar al 3 de diciembre.El anuncio del acuerdo se produjo un día después de que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, presentara públicamente una propuesta sobre el límite de la deuda como oferta a los demócratas, una medida que desencadenó las negociaciones entre ambos partidos para llegar a un acuerdo.El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, emitió un comunicado tras la aprobación del proyecto de ley provisional por parte del Senado en el que afirmaba que la Cámara se reuniría este martes para retomar y aprobar la medida.El problema es que la disputa entre los dos partidos sobre cómo abordar el asunto no se ha resuelto y habrá que actuar en pocas semanas para evitar de nuevo la crisis.Los republicanos han insistido en que los demócratas deben actuar solos para abordar el límite de la deuda mediante un proceso conocido como reconciliación presupuestaria. Los demócratas han argumentado que la cuestión es una responsabilidad bipartidista. Hasta ahora han descartado en gran medida la posibilidad de utilizar la reconciliación. Argumentan que el proceso es demasiado largo y difícil de manejar y que el riesgo de error de cálculo sería demasiado alto.McConnell envió una carta a Biden a finales de la semana pasada con una advertencia. "Le escribo para informarle que no volveré a prestarle esa ayuda si su gobierno, totalmente demócrata, se ve abocado a otra crisis evitable", escribió."No participaré en ningún esfuerzo futuro para mitigar las consecuencias de la mala gestión demócrata. Sus lugartenientes en el Capitolio tienen ahora el tiempo que decían que les faltaba para abordar el techo de la deuda a través de la reconciliación independiente, y todas las herramientas para hacerlo. No pueden inventar otra crisis y pedirme ayuda", escribió McConnell.Aumentando las apuestas aún más, los legisladores también tendrán que lidiar con la expiración de la financiación del gobierno en el mismo marco de tiempo que el límite de la deuda después de aprobar por separado una extensión a corto plazo para evitar un cierre que solo dura hasta el 3 de diciembre.