La Casa Blanca anuncia a qué países destinará 55 millones de vacunas contra el COVID-19

La Casa Blanca anunció el lunes qué países recibirán 55 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 como parte del compromiso del presidente, Joe Biden, de compartir 80 millones de vacunas con el resto del mundo para fines de junio.Aproximadamente 41 millones de dosis se compartirán a través de COVAX, un programa humanitario dirigido en parte por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que tiene como objetivo distribuir vacunas de manera justa, que asignará aproximadamente 14 millones a países de América Latina y el Caribe, 16 millones a Asia y 10 millones a África.El objetivo de COVAX es poner 2,000 millones de dosis a disposición de los países que las necesiten antes de fin de año. Hasta ahora, se han enviado alrededor de 88 millones de dosis de vacunas a más de 131 países participantes.Catorce millones de las 55 millones de dosis también se compartirán con "prioridades regionales y otros destinatarios", dijo la Casa Blanca. Esos países y regiones incluyen: Colombia, Argentina, Haití, otros países del Caribe, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, Afganistán, Bangladesh, Pakistán, Filipinas, Vietnam, Indonesia, Sudáfrica, Nigeria, Kenia, Ghana, Cabo Verde, Egipto, Jordania, Irak, Yemen, Túnez, Omán, Ucrania, Kosovo, Georgia, Moldavia, Bosnia y Cisjordania y Gaza.La Casa Blanca dijo que anunciarían las marcas de vacunas específicas y las cantidades más tarde, a medida que la Administración resuelva la logística.Los 80 millones de dosis que Biden se comprometió a compartir a nivel mundial para fines de junio ya están contabilizadas, luego del anuncio del lunes. La Casa Blanca anunció a principios de este mes su primera ola de compromisos, compartiendo 25 millones de vacunas con COVAX y los gobiernos necesitados.Aunque se han asignado 80 millones de vacunas, es probable que Biden no alcance su objetivo de que se entreguen a los países receptores para fin de mes. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el lunes que una serie de desafíos logísticos, que van desde los obstáculos del transporte hasta las barreras del idioma, han ralentizado el proceso.Alrededor del 75% de los 80 millones de dosis fueron para COVAX, mientras que el 25% fue directamente a los países seleccionados, dijo la Casa Blanca.El anuncio llega ahora que el suministro de vacunas está superando la demanda en el país: un 65% de los estadounidenses adultos han recibido al menos una inyección. Biden continúa reevaluando su estrategia para centrarse en las tasas de vacunación en todo el mundo.Estados Unidos y otros países ricos fueron criticados a principios de este año por avanzar en su vacunación mientras los países más pobres luchaban por obtener vacunas. Los expertos han advertido que la desigualdad mundial en la vacunación podría prolongar la pandemia para todos si el coronavirus continúa mutando, lo que podría hacerlo más infeccioso y resistente a las vacunas.Mientras asistía a la cumbre del G-7 en Cornwall, Inglaterra, a principios de este mes, Biden anunció que Estados Unidos también compraría y donaría 500 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para países que no tienen suficientes. Esas vacunas se entregarán a través de COVAX a partir de agosto."Compartir millones de vacunas estadounidenses con otros países indica un gran compromiso por parte del Gobierno de Estados Unidos", dijo la Casa Blanca en un comunicado, y agregó que "Estados Unidos no usará sus vacunas para obtener favores de otros países".