La Casa Blanca confirma un boicot diplomático de EE.UU. a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing

El gobierno del presidente Joe Biden no enviará ningún representante diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing como protesta contra los abusos de los derechos humanos en China en Xinjiang, anunció el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.Psaki dijo que la administración estaba enviando un "mensaje claro" de que los abusos a los derechos humanos en China significan que no puede "hacer las cosas como siempre"."La administración Biden no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de Beijing 2022 dado el genocidio y los crímenes de lesa humanidad en curso de la República Popular China en Xinjiang", dijo Psaki en la rueda de prensa el lunes.Psaki agregó que el equipo de EE.UU. tiene el "apoyo total" de la administración, pero que la administración no "contribuiría a la fanfarria del juego"."La representación diplomática u oficial de Estados Unidos trataría estos juegos como si fueran negocios habituales frente a los atroces abusos y atrocidades de los derechos humanos de la República Popular China en Xinjiang, y simplemente no podemos hacer eso", dijo Psaki.También dijo que el boicot diplomático de los juegos no significa "que sea el final de las preocupaciones que plantearemos sobre los abusos a los derechos humanos".Se le preguntó si EE.UU. está tratando de que otros aliados se unan a EE.UU. en el boicot diplomático, dijo que la Casa Blanca ha informado a sus aliados de la decisión de EE.UU. y "obviamente dejaremos que ellos tomen sus propias decisiones".Psaki también dijo que la Casa Blanca no consideró que fuera un "paso correcto" o justo penalizar a los atletas estadounidenses mediante la celebración de un boicot completo de los Juegos Olímpicos por parte de Estados Unidos.La secretaria de Prensa dijo que la decisión de Estados Unidos de realizar un boicot diplomático se transmitió a los funcionarios chinos en un "nivel inferior".“Ciertamente un nivel más bajo que el del presidente Biden. Se les informó de la decisión”, dijo Psaki cuando se le preguntó si Biden le dio a Xi Jinping un aviso de la decisión.Psaki también reiteró que el tema de los Juegos Olímpicos no surgió durante la cumbre virtual del mes pasado entre Biden y Xi.Psaki confirmó que no habrá un boicot total, lo que significa que los atletas estadounidenses aún podrán competir. La última vez que Estados Unidos boicoteó por completo los Juegos Olímpicos fue en Moscú 1980, cuando el expresidente Jimmy Carter estaba en el cargo.La cumbre virtual del mes pasado entre Biden y el presidente chino Xi Jinping, considerada una de las conversaciones diplomáticas más críticas de la presidencia de Biden, no arrojó avances significativos.A lo largo de la cumbre de noviembre, Biden y Xi participaron en un "debate saludable", según un alto funcionario de la administración de Biden presente en las discusiones. Biden expresó su preocupación por los derechos humanos, la postura agresiva de China hacia Taiwán y los problemas comerciales.Biden y su relación con ChinaCasi todos los temas importantes en los que se centra Biden, incluido el tratamiento de los problemas de la cadena de suministro, el cambio climático, Corea del Norte e Irán, tienen un nexo con China. Y los dos países, las dos economías más grandes del mundo, siguen en disputas sobre comercio, agresión militar, infraestructura global, salud pública y derechos humanos.Biden sostiene que las democracias pueden funcionar de manera más eficaz que las autocracias como China y ha utilizado la ley de infraestructura bipartidista para mostrar a nivel nacional cómo los partidos políticos en las democracias pueden trabajar juntos.Xi, mientras tanto, fortaleció su consolidación en el poder después de que el Partido Comunista de China adoptó una resolución histórica que lo elevó a la estatura de sus dos predecesores más poderosos: Mao Zedong y Deng Xiaoping. Está intentando buscar un tercer mandato, sin precedentes, en el XX Congreso del partido el próximo otoño.