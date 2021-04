Consideran varios planes sobre migración

Antes de la visita de Kamala Harris a Centroamérica

La administración de Joe Biden está considerando presionar a Guatemala para que aborde los problemas de gobernabilidad en el país, que van desde la inversión hasta la corrupción, según una fuente familiarizada con las deliberaciones en la Casa Blanca, destacando solo una de las delicadas negociaciones que se espera que lidere la vicepresidenta, Kamala Harris.El Departamento de Estado, en coordinación con otras agencias federales, está sopesando una lista de prioridades para abordar la migración irregular antes de la visita esperada de Harris a Guatemala.Esas prioridades incluyen una reforma legislativa diseñada para mejorar las condiciones en el país, reforzar la seguridad fronteriza en la región y aumentar los vuelos de remoción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, dijo la fuente.Es una negociación de alto riesgo para Harris, quien fue designada por el presidente Biden para liderar los esfuerzos de Centroamérica en el contexto de un número creciente de migrantes, muchos de los cuales son de la región, en la frontera sur de EE.UU. y han tensado los recursos del gobierno.No se espera que Harris viaje a México y Guatemala hasta mediados de mayo, según una fuente familiarizada con la planificación.«Estamos progresando, pero seamos muy claros, este es un tema complicado y complejo que en realidad ha sido un problema durante mucho tiempo y el trabajo que estamos realizando ahora es un trabajo que va a requerir mucho compromiso permanente más allá de las administraciones», dijo Harris el lunes después de recorrer una planta de manufacturas en Carolina del Norte.Desde que fue elegida, Harris, cuyo papel es similar al que asumió Biden bajo la administración de Obama, ha hablado con los líderes de Guatemala y México y recientemente se reunió con expertos de la región en una mesa redonda virtual.Harris estuvo en modo de escuchar y aprender durante la mesa redonda, según una fuente con conocimiento de la reunión. Hizo preguntas pero no proporcionó información sobre estrategias específicas, dijo la fuente, y agregó que está «muy concentrada» en lidiar con las causas fundamentales y en ver qué proporcionaría «esperanza» a la gente de la región en el corto plazo.Tras bastidores, la Casa Blanca ha encargado a los departamentos y agencias federales que recopilen información sobre temas relacionados con la región, desde grupos de trabajo para combatir la corrupción y el contrabando hasta asistencia humanitaria para establecer centros de recursos para migrantes en la región, según la fuente.Eso también incluye explorar la expansión del Programa de Menores Centroamericanos, que permite que ciertos jóvenes centroamericanos en riesgo vivan en Estados Unidos, y proporcionar fondos adicionales para apoyar inversiones en energía renovable, dijo la fuente.La letanía de tareas proporciona un vistazo al enfoque gubernamental de la administración para abordar urgentemente los problemas en la región centroamericana, ya que la frontera sur de EE.UU. enfrenta una afluencia de migrantes, muchos de los cuales huyen de las condiciones de deterioro en la región.La pandemia ha cobrado un precio dramático en América Latina, ya que los casos de covid-19 y las muertes se han disparado y las economías que alguna vez se proyectó que crecerían se han diezmado. La región también se vio afectada por dos devastadores huracanes. Se espera que la disminución del crecimiento económico en 2020, según el Servicio de Investigación del Congreso, empeore la desigualdad de ingresos y la pobreza en la región.Biden solicitó al Congreso US$ 4.000 millones durante cuatro años para enfocar programas de capacitación comunitaria, mitigación del cambio climático, prevención de la violencia y anti-pandillas con socios estadounidenses en México y Centroamérica. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anunció recientemente que estaba desplegando un equipo de respuesta de asistencia en casos de desastre para responder a las necesidades humanitarias urgentes en Guatemala, Honduras y El Salvador.El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reconoció los desafíos que enfrenta la región y dijo que la gente «emigra porque no tiene trabajo, hogar, salud, educación ni seguridad». Dijo que ha hablado con Biden y Harris sobre lo que él llama «muros de prosperidad» para detener el flujo de la migración.El enviado especial del Triángulo Norte del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, se hizo eco de la necesidad de crear empleos en Centroamérica durante un evento del Consejo de las Américas el lunes.«Un punto de partida es que el sector privado ayude a guiar la estrategia desde el principio en nuestra respuesta. Vamos a abordar los factores agudos. En otras palabras, vamos a enfatizar las necesidades humanitarias desde el principio y que será evidente desde dónde estamos dirigiendo nuestra asistencia», agregó, subrayando la necesidad de promover también esfuerzos regionales más fuertes para controlar la migración irregular.La semana pasada, Harris citó la corrupción, el estado de derecho, la agricultura, la inseguridad alimentaria y las cuestiones de derechos humanos como factores que contribuyen a la migración masiva en la región.«Todos somos muy claros. El trabajo que tenemos el potencial de hacer en el Triángulo Norte no se evidenciará de la noche a la mañana, de ninguna manera. Estamos analizando cuestiones que han tardado mucho tiempo en hacerse», dijo.Se informó anteriormente que aunque los asistentes estaban haciendo esfuerzos para definir la tarea oficial de Harris al liderar el alcance diplomático a los países centroamericanos para abordar las causas fundamentales de la migración, la vicepresidenta ya ha estado vinculada a la situación fronteriza en general, a medida que los republicanos buscan combinar su rol más estrictamente definido con toda la crisis fronteriza.El lunes, Harris no respondió directamente cuando se le preguntó si estaba frustrada por los esfuerzos de los republicanos por vincular su rol con la situación más amplia que está sucediendo en la frontera. En lugar de eso, promocionó los pasos que ha tomado en el lado diplomático de las cosas, trabajando con funcionarios del gabinete y gobiernos extranjeros.Harris dijo que había hablado con el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, durante su visita a la Casa Blanca la semana pasada sobre lo que Japón puede hacer para ayudar en la región, y también está trabajando con las Naciones Unidas para trabajar con aliados para «renovar el enfoque en esa región».«Es algo que va a requerir trabajo diplomático. Es algo que va a requerir un enfoque multilateral además de lo que podemos hacer con nuestras agencias», dijo.