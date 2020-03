La ciudad de Charleston emite orden de quedarse en casa

CHARLESTON, S.C. - El Concejo Municipal de Charleston votó para emitir una orden de "quedarse en casa" para la Ciudad de Charleston a partir del jueves.El alcalde de Charleston, John Tecklenburg, presentó la medida propuesta en Facebook el martes por la tarde, diciendo: "El modelado tanto en la Universidad de Columbia como aquí localmente muestra que Charleston enfrenta miles de muertes, la mayoría de ellas innecesarias, si no detenemos la propagación de este virus y evitar que nuestro sistema hospitalario local se vea abrumado en este momento ". Teckel continúa diciendo: "Este momento, con la pandemia aún en la primera parte de la fase de aceleración, es nuestra última y mejor oportunidad para evitar que ocurra esa tragedia aquí en nuestra ciudad".La medida, que entrará en vigencia a las 12:01 am del jueves 26 de marzo, establece que "las personas deberán permanecer en sus hogares y no viajar o congregarse en las calles, aceras, vías fluviales y / o espacios públicos en la Ciudad de Charleston "Excepto para realizar negocios esenciales o para participar en ciertas actividades recreativas.Aquellos que deben salir a trabajar o realizar negocios esenciales deben practicar el distanciamiento social de al menos seis pies. Se prohíbe cualquier reunión social de 10 o más personas, excepto para trabajar o recibir servicios esenciales. Los lugares que realizan operaciones de servicios esenciales “deberán tomar todas las medidas razonables para facilitar y garantizar el distanciamiento social.Los restaurantes y bares pueden continuar ofreciendo servicios de recogida, salida o entrega.Las personas deben limitar las actividades recreativas al aire libre a aquellas que permitan el distanciamiento social de al menos seis pies y no impliquen compartir equipo.La ordenanza vence después de 14 días a menos que se extienda de otra manera para proteger la salud y la seguridad de Charleston.Los servicios esenciales se describen a continuación:Operaciones esenciales de atención médica que incluyen servicios de investigación y laboratorio, hospitales, centros de atención médica ambulatoria, servicios veterinarios y ganaderos, atención a personas mayores, distribución y venta médica al por mayor, trabajadores o asistentes de atención médica a domicilio, médicos y atención dental de emergencia, hogares de ancianos, salud residencial instalaciones de atención o instalaciones de atención conjunta, fabricantes y proveedores de equipos y suministros médicos.Operaciones de infraestructura esenciales que incluyen servicios públicos que incluyen generación de energía, suministro y transmisión de combustible, agua pública y aguas residuales, telecomunicaciones y centros de datos, aeropuertos / aviones, infraestructura de transporte como autobuses, ferrocarriles o vehículos de alquiler, garajes, hoteles, lugares de alojamiento y la Autoridad Portuaria SC.Operaciones de fabricación esenciales.Operaciones esenciales de venta minorista para incluir tiendas de abarrotes, tiendas de alimentos y bebidas, grandes cajas o tiendas mayoristas que tienen servicios internos de abarrotes o farmacias, farmacias, tiendas de conveniencia, ventas directas de la granja al consumidor, estaciones de servicio, restaurantes y bares (para llevar o solo entrega), ferretería y tienda de materiales de construcción y minoristas en línea que entregan productos y servicios a hogares o empresas.Operaciones de servicios esenciales que incluyen recolección de basura, recolección de basura y reciclaje, servicios de correo y envío, lavanderías y limpieza en seco, entre otros servicios.Medios de comunicaciónInstituciones financieras y operaciones de servicios profesionales, incluidos bancos, cooperativas de crédito, servicios de cambio de cheques, seguros, nóminas, contabilidad y servicios relacionados con los mercados financieros y servicios legales.Proveedores de necesidades básicas para poblaciones económicamente desfavorecidasConstrucción, incluyendo oficios especializados como electricistas, plomeros, otras empresas de construcción relacionadas y servicios profesionales para infraestructura esencial o para reparaciones de emergencia y propósitos de seguridad donde el contratista puede garantizar el distanciamiento social.Operaciones de defensaServicios esenciales necesarios para mantener la seguridad, el saneamiento y las operaciones esenciales de las residencias u otros negocios esenciales, incluyendo la aplicación de la ley, prevención y respuesta a incendios, cumplimiento del código de construcción, seguridad, gestión de emergencias y respuesta entre otros servicios.