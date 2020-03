La clínica móvil Prisma Health continuará brindando servicio

Prisma Health, mejor conocido como el Greenville Hospital emite un comunicado de prensa en el que afirma su compromiso a cuidar a la comunidad todos los días y especialmente en esta situación especial.Valerie Tucker, Manager, Mobile Health Clinic nos dice. “Como parte de este compromiso, la Clínica Móvil de Prisma Health continuará brindando servicio a la comunidad. Asegúrese de leer la información a continuación sobre las precauciones clínicas antes de cualquier visita y se les aclara que la Clínica Móvil no está probando COVID-19’.Los pacientes que muestran síntomas como fiebre, tos o falta de aire, posible exposición o sospecha de tener virus deben llamar a su médico personal o proveedor de atención médica. Si una persona no tiene un médico de atención primaria, Prisma Health está proporcionando exámenes de tele salud gratuitos. Cualquier persona que experimente síntomas puede visitar https://www.prismahealth.org/virtual-visit / y usar el código de promoción COVID19 y ser examinado sin tener que salir de su hogar.A partir de esta semana, Mobile Health implementó los siguientes pasos para proteger pacientes y miembros del equipo:Fomentar la prevención del contagio: Lávese las manos regularmente, cúbrase la boca, quédese en casa si se siente enfermo.Protocolo de limpieza ampliado de la clínica durante todo el día.Proporcionar el equipo de protección personal (PPE) necesario para los miembros del equipo.Examen previo de todos los pacientes que visitan la Clínica de Salud Móvil en busca de factores de riesgo de exposición o síntomas del virus. Cualquier paciente que presente un riesgo será aislado y el equipo de la Clínica Móvil seguirá los protocolos recomendados por COVID-19.Tucker, agrega, “Tengan en cuenta que la clínica solo puede tener 1-2 pacientes enfermos a bordo a la vez; 1 padre puede acompañar a un niño enfermo. No podemos permitir que varios miembros de la familia / amigos en la unidad no necesiten atención. El personal de la clínica no puede vigilar a niños adicionales; planifique en consecuencia antes de su visita”.La línea de atención de DHEC está disponible para proporcionar información general sobre COVID-19 llamando al 1-855-472-3432 de 8 a.m. a 6 p.m. siete días a la semana. Debido a que el volumen de llamadas ha sido alto, se recomienda a las personas que llaman que sean pacientes si reciben una señal de ocupado e intentan su llamada en otro momento. Para preguntas generales sobre COVID-19, visite el sitio web de DHEC o el sitio web de los CDC.