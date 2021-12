La condena de Emma Coronel

La esposa de 'El Chapo', es condenada a tres años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.

El juez dictó una pena inferior a los cuatro años que pedía la Fiscalía. Su abogado sostiene que no colaboró con el Gobierno estadounidense y que en 18 meses saldrá en libertad condicional.Una corte federal del Distrito de Columbia también la sentenció a cinco años de libertad condicional y al pago de casi 1.5 millones de dólares por su participación en los negocios del Cártel de Sinaloa.Coronel, de 32 años, se declaro culpable en junio de tres cargos por haber ayudado a su esposo a dirigir su imperio criminal: asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana; conspiración para lavar dinero; y transacciones relacionadas al tráfico de drogasSu abogado, Jeffrey Lichtman, reiteró que esta pena, inferior a la esperada, no se debe a que la esposa de El Chapo haya colaborado con las autoridades."Sus lineamientos [dentro de la organización] eran tan bajos que no había necesidad de cooperación", insistió enfáticamente ante la prensa tras conocerse la sentencia."Su función era simplemente ser la esposa de El Chapo, esa era su función, punto. Estaba involucrada en pequeña medida, eso es lo que vio el Gobierno" a la hora de dictar sentencia, subrayó.Los expertos penalistas sostienen, sin embargo, que una reducción de este tipo solo puede lograrse a cambio de dar información valiosa al Gobierno estadounidense.Antes de conocer su futuro, leyó una carta en la que le pidió al juez que no la viera como la esposa de El Chapo, sino como una madre de familia cuyo objetivo es reunirse lo antes posible con sus hijas para inculcarles los valores que aprendió de sus padres.Tras oír que pasará entre rejas un año menos de lo que pedía la Fiscalía, se abrazó efusivamente a su equipo legal para celebrar una sentencia interpretada como un éxito.Lichtman aseguró que su clienta volverá a pisar la calle en 18 meses y que la cárcel en la que cumpla sentencia será escogida por las autoridades penitenciarias del país.La Fiscalía alegó antes de la lectura de la sentencia que Coronel se benefició económicamente de las actividades delictivas que desarrollaba su marido.Asimismo, sostuvo que lo ayudó a escapar en julio de 2015 de la prisión de máxima seguridad de El Altiplano, situada en el estado de México, de donde el huyó a través de un túnel excavado bajo su celda.Emma Coronel nació en San Francisco, California, pero su familia se la llevó a México cuando era muy pequeña. A los 17 años se coronó reina de la Feria de Canelas, en Durango, y el ‘El Chapo’ se fijó en ella. En ese momento su vida cambió para siempre: de ser una reina de la belleza pasó a ser la esposa del criminal más buscado.Coronel siempre ha negado todas las acusaciones. Según explicó, desconocía totalmente los negocios ilícitos de su esposo."Nunca noté nada raro en mi casa", aseguró.Coronel conoció a uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo en 2006 cuando ella tenía 17 años y él 49. Por entonces El Chapo estaba fugado de la justicia tras haber burlado la seguridad de la cárcel en la que estaba detenido desde 2001.Su "Ejército de sicarios" tenía la orden de secuestrar, torturar y matar a cualquier persona que se interpusiera en su camino, según el Gobierno estadounidense.En 2017 fue extraditado a Estados Unidos y sentenciado en 2019 a cadena perpetua, que cumple en un centro penitenciario de máxima seguridad de Colorado.