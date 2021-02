La configuración de iPhone oculta que puede consumir todo su espacio de almacenamiento

La cámara de su iPhone es capaz de tomar fotos increíbles sin mucha participación de nosotros. La configuración predeterminada de la cámara es más que adecuada para la fotografía diaria, así que ¿por qué debería meterse con eso? Depende del esfuerzo que esté dispuesto a realizar.Es posible que haya escuchado a los fotógrafos hablar sobre disparar en RAW. Cuando toma una foto con su teléfono o cámara digital, sUn archivo JPEG es una imagen procesada y comprimida ideal para el uso diario. Estas imágenes no ocupan mucho espacio de almacenamiento y son fáciles de compartir a través de mensajes de texto, correo electrónico, redes sociales y más. Pero los archivos RAW son enormes y pueden consumir todo el espacio de almacenamiento de su dispositivo. Examinemos qué tipo de archivo desea utilizar y cuándo.No hace mucho tiempo que el formato de imagen RAW estaba reservado para las cámaras digitales. Puede salir y comprar una cámara DSLR de cualquier fabricante importante y tendrá capacidades RAW. La función llegó a los teléfonos inteligentes a través de aplicaciones de terceros, pero Apple presentó su propio formato ProRAW en diciembre con iOS 14.3.Si tiene un iPhone 12 Pro o 12 Pro Max, puede usar ProRAW. Esto no solo le brinda los beneficios de las imágenes sin pérdida, sino que también funciona en las cuatro cámaras del iPhone 12 Pro. Esto significa que sus imágenes RAW hacen un uso completo de Smart HDR y Deep Fusion de Apple, así como modo nocturno.ProRAW también utiliza la extensión de archivo DNG estándar de la industria, que le permite editar fotos con software de terceros.Irluego enciende/apagapara probar esta función.Aparecerá un icono de RAW en la aplicación de la cámara, que puede activar y desactivar mientras dispara.Cuando cierra la aplicación de la cámara y la vuelve a abrir, ProRaw se apaga de forma predeterminada. Para mantenerlo permanentemente activo, vaya ay active ProRAW.: Recuerde, ProRAW está disponible con los modelos iPhone 12 Pro o 12 Pro Max.Disparar en RAW le brinda un control ilimitado sobre sus fotos, pero eso tiene un precio. Con un gran poder viene una gran responsabilidadLas fotos RAW ocupan mucho espacio de almacenamiento y la propia Apple pone una advertencia en la configuración de la cámara, citando que cada archivo tiene 25 MB.Compare esto con las fotos JPEG estándar en su teléfono que ocupan alrededor de 1 MB de espacio.Puede colocar cientos de fotos JPEG por cada gigabyte de espacio en su teléfono, pero menos de 50 fotos RAW.La capacidad de almacenamiento más pequeña disponible para iPhone 12 Pro es de 128 GB. Si tiene 50 GB de espacio libre, hay espacio suficiente para 25.000 fotos JPEG con un promedio de 2 MB cada una.El mismo espacio solo puede contener unas 2.000 imágenes RAW. Puede parecer mucho, pero recuerde que no puede hacer mucho con estas fotos hasta que se editan y guardan como un archivo diferente. Son voluminosos y no se comparten fácilmente.Le recomendamos que deje ProRAW deshabilitado hasta que realmente lo necesite.