La consulta popular de México para investigar a expresidentes no saldrá adelante

Logra menos del 8% de la participación

La consulta popular en México para investigar a cinco expresidentes no saldrá adelante tras alcanzar menos del 8% de la participación en las urnas. Pese a que casi el 90% de los votantes votaron que sí, la iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, necesitaba al menos el 40% de la participación ciudadana para ser vinculante.De acuerdo a un primer boletín del Instituto Nacional Electoral, basado en un conteo rápido, la participación en la consulta popular fue de entre 7,07% y 7.7%, anunció el domingo en la noche Lorenzo Córdova, consejero presidente del organismo.Entre 89,36% y 96,28% votaron en favor del “sí”, de 1,38% a 1,58% sufragaron por el “no”, y entre 2.19% y 9,21% de los votos fueron anulados, dijo Córdova en un discurso que se difundió por internet. El conteo rápido se llevó a cabo en 1,830 mesas receptoras de votación.Más de 93 millones de mexicanos estaban llamados a las urnas para votar en la consulta popular convocada por el presidente, la primera que se realiza a nivel federal en la historia de México, y era necesario que participaran unos 37.5 millones para que fuera vinculanteEl presidente del INE señaló que los resultados finales quedarán listos en el transcurso del lunes, cuando se concluya el cómputo de las 57.070 actas.La llegada de personas a los colegios electorales transcurrió a cuentagotas, a diferencia de las largas filas que se registraron en las elecciones intermedias del 6 de junio, que tuvieron una participación histórica del 53%.Durante la jornada, el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), promotor del proceso, y el INE, encargado de organizar y difundir la consulta, se intercambiaron reproches.El líder de Morena dijo que la autoridad electoral "no está a la altura" y criticó que solo hubiera 57,000 mesas, un tercio de las que hubo en los últimos comicios.Mario Delgado, presidente del partido de Morena, desestimó los resultados, y manifestó en Twitter que con el triunfo del “sí” comienza "una nueva etapa contra la impunidad en nuestro país en donde las víctimas estarán en el centro”. “El clamor de justicia de la gente superó enormemente el NO”, agregó.El presidente del INE, Lorenzo Córdova, denunció las "mentiras" del oficialismo, y recordó que si no hubo más mesas es porque el Congreso, con mayoría de Morena, no le dio más recursos.El dirigente del opositor Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, consideró que la consulta fue un “fracaso” y dijo, en su cuenta de la misma red social, que los resultados demostraron que “los mexicanos están hartos de un gobierno que se esconde en el pasado para no enfrentar el presente”.“Es tiempo de que el gobierno de Morena tome en serio su papel”, sostuvo Moreno. López Obrador ha pasado los tres primeros años de su gobierno “jugando a hacer campaña”, señaló.México tiene a seis expresidentes vivos, el mayor de ellos Luis Echeverría, de 99 años. El plazo de prescripción ha expirado para muchos de los abusos que se les acusa de haber cometido, la mayoría de los cuales involucran corrupción masiva, sobornos, despilfarro de dinero del gobierno y mala gestión económica criminal.En un inicio, la consulta proponía enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (gobernador con el PRI entre 1988 y 1994), Ernesto Zedillo (PRI; 1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (PAN; 2006-2012) y Enrique Peña Nieto (PRI; 2012-2018) por corrupción, fraudes electorales y la guerra contra el narcotráfico, entre otras cuestiones.Pero el Supremo modificó la pregunta para preservar la presunción de inocencia y dejó un enunciado muy abierto planteando a los mexicanos lo siguiente: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.López Obrador, quien se encuentra de gira fuera de la capital, convocó y promovió la consulta, pero no votó porque ha asegurado que su "fuerte no es la venganza".