Corte de apelaciones detiene entrega de documentos de Trump

Tribunal federal de apelaciones pausa la entrega de documentos de la Casa Blanca de Trump

Un tribunal federal de apelaciones accedió el jueves a la solicitud del expresidente Donald Trump de pausar la entrega de registros clave de la Casa Blanca durante su presidencia a la comisión selecta de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos, mientras apela la decisión de un tribunal inferior de que no puede alegar el privilegio ejecutivo para mantenerlos en secreto.El Tribunal de Apelación de EE.UU. para el Circuito de la ciudad de Washington fijó la presentación de argumentos para una audiencia el 30 de noviembre. Los jueces Patricia Millett y Robert Wilkins, ambos designados por Obama, y Ketanji Brown Jackson, designado por Biden presiden el panel de apelación que considera la solicitud de Trump."El propósito de este requerimiento administrativo es proteger la jurisdicción del tribunal para abordar las reclamaciones del demandante sobre el privilegio ejecutivo y no debe interpretarse de ninguna manera como un fallo sobre los méritos de la petición", escribió el panel en una breve sentencia de dos páginas.La apelación del expresidente había sido un último esfuerzo antes de la fecha límite del viernes a las 6 p.m. ET para que la comisión de la Cámara de Representantes recibiera 46 registros, incluidos los registros de llamadas de la Casa Blanca, los registros de visitas, los borradores de los discursos y tres memorandos escritos a mano del entonces jefe de personal de Trump, Mark Meadows.En total, se esperaba que los Archivos Nacionales entregaran más de 700 documentos de la presidencia de Trump en las próximas semanas.La jueza Tanya Chutkan rechazó en dos ocasiones la solicitud de Trump de una medida cautelar para evitar que los Archivos Nacionales cumplieran con la solicitud de documentos, señalando en un fallo del miércoles por la noche que los abogados de Trump no presentaron nuevos argumentos legales o nuevos hechos para alterar su fallo anterior que sostenía que el privilegio ejecutivo pertenece a la oficina, no al individuo. "En esta apelación, el Tribunal considerará cuestiones constitucionales novedosas e importantes de primera impresión en relación con la separación de poderes, los registros presidenciales y el privilegio ejecutivo", escribieron los abogados de Trump el jueves.Chutkan escribió en un fallo el martes: "Los presidentes no son reyes, y el demandante no es presidente".El expresidente presentó una demanda el mes pasado en el Tribunal de Distrito de la ciudad de Washington, reclamando el privilegio ejecutivo y afirmando que las solicitudes de documentos de la Cámara son "sin precedentes en su amplitud y alcance" e ilegítimas.La Casa Blanca de Biden se ha negado a intervenir para bloquear el acceso a los registros de Trump. El gobierno de Biden ha dicho en una presentación a Chutkan que Trump, como expresidente, "no tiene ningún interés personal en los registros", y que la decisión de la Casa Blanca de Biden de permitir que estos registros presidenciales lleguen al Congreso debe mantenerse.El miércoles, la comisión de la Cámara de Representantes escribió que necesita los registros de la Casa Blanca de Trump rápidamente para poder seguir investigando el ataque al Congreso."El daño potencial al público es inmenso: nuestras instituciones democráticas y una característica central de nuestra democracia, la transferencia pacífica del poder, están en juego", escribió la comisión. Añadió que un retraso obstaculizará su capacidad para "completar oportunamente una investigación exhaustiva y recomendar una legislación correctiva eficaz".