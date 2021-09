La corte federal dice que SC no puede prohibir que las escuelas requieran máscaras.

Es probable que McMaster apele el fallo.

Un tribunal federal dictaminó el martes que Carolina del Sur no puede hacer cumplir la disposición presupuestaria 1.108 y prohibir que los distritos escolares requieran máscaras en las escuelas. Por ahora, la condición está bloqueada por una orden de restricción temporal según el fallo.El Tribunal determinó que la condición restringía el acceso de los estudiantes con discapacidades a las oportunidades educativas que se les brindan a otros estudiantes y concluyó que los distritos escolares deberían decidir si quieren o no exigir máscaras en la propiedad escolar."Una revisión de las declaraciones proporcionadas por los Demandantes en este caso demuestra que, debido a Proviso 1.108, el Gobernador McMaster y AG Wilson han negado a los demandantes menores acceso significativo a educación, programas, servicios y actividades en persona debido a Proviso 1.108", dijo Juez Mary Geiger Lewis en su fallo.Escuelas del condado de Greenville: reunión especial convocada para el jueves en medio de un juez federal que bloquea las prohibiciones de máscaras escolaresEl fallo es parte de una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y grupos de derechos de los discapacitados a fines de agosto contra altos funcionarios del gobierno estatal, incluidos el gobernador Henry McMaster y el fiscal general estatal Alan Wilson.Los demandantes en la demanda afirmaron que la condición de la máscara, que decía que los fondos estatales no pueden usarse para exigir máscaras en las escuelas, violaba la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Rehabilitación.Los demandantes dijeron en su escrito que afecta a los estudiantes con condiciones subyacentes de manera desproporcionada y los obliga a buscar alternativas para acceder a la educación, negándoles así la igualdad de oportunidades.'Las preocupaciones por la seguridad se están multiplicando': los padres de GCS reaccionan a la prohibición de los mandatos de máscaras, límites virtuales"Existe una tensión inherente entre el ejercicio de las libertades y los derechos personales, por un lado, y la protección del gobierno por la salud del público, por el otro", dijo el fallo. "Este caso presenta la carga adicional de asegurarse de que las medidas de salud pública del gobierno no infrinjan el derecho a no sufrir discriminación".El Departamento de Educación de Carolina del Sur tuiteó que también está revisando el fallo y brindará orientación a los distritos escolares el miércoles.Mientras tanto, el portavoz Brian Symmes dijo que McMaster apelará el fallo."El gobernador está en total desacuerdo con la decisión de la corte y defenderá el derecho de los padres a decidir qué es lo mejor para sus hijos hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, si es necesario", dijo Symmes.