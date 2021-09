La Corte Suprema decide no bloquear la restrictiva ley antiaborto de Texas

El máximo tribunal de EEUU decididó no bloquear la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo, convirtiéndose así en la normativa más restrictiva en todo el país.La Corte Suprema de Justicia -en un fallo dado a conocer un minuto antes de la medianoche del miércoles, se negó a bloquear la ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo.La decisión es la respuesta a una solicitud de emergencia que habían introducido ante el máximo tribunal decenas de proveedores de servicios de salud que ofrecen procedimientos seguros a mujeres que desean interrumpir sus embarazos en ese estado del sur del país.La decisión, que se cerró con un voto de 5 a 4, se produjo menos de un día después de que entró en vigencia la ley antiaborto más restrictiva desde que se permitió este procedimiento médico en un fallo histórico en 1973.El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., se unió en desacuerdo a los tres miembros liberales de la corte. La opinión de la mayoría fue breve y sin firmar. Argumenta que los proveedores no habían sido claros frente a cuestiones de procedimiento "complejas y novedosas"."Hacemos hincapié en que no pretendemos resolver definitivamente ningún reclamo jurisdiccional o sustantivo en la demanda de los solicitantes. En particular, esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas y de ninguna manera limita otras impugnaciones procesalmente adecuadas a la ley de Texas, incluso en los tribunales estatales de Texas", se lee en el fallo.Con su plena vigencia, la ley de Texas se convierte así en la restricción más dramática al derecho al aborto en Estados Unidos.La ley de Texas prohíbe el aborto una vez que se pueda detectar un latido fetal, lo cual ocurre alrededor de las seis semanas, antes de que muchas mujeres sepan incluso que están embarazadas. Ese es justo el tiempo en que entre el 85% y 90% de las mujeres en Texas recurren al procedimiento, con lo cual quedarían casi sin acceso a un aborto seguro. De hecho, algunas clínicas en el estado estaban negando las consultas a pacientes desde mediados de agosto como consecuencia de esta ley."El resultado es que muchas texanas se verán obligadas a tener embarazos en contra de su voluntad", aseguró la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) el martes, antes de que se diera a conocer el fallo del Supremo.Esta ley, la SB8, contradice el precedente de la Corte Suprema en Roe vs. Wade en 1973, que legalizó el aborto en Estados Unidos. Ese fallo se reafirmó en 1992 con el caso Planned Parenthoold vs. Casey, que acordó que restringir el aborto a nivel estatal antes de la llamada 'viabilidad fetal' es inconstitucional.La viabilidad fetal es un concepto relativo que implica que el feto pueda llegar a vivir bajo condiciones normales fuera del útero. Según los estándares estadounidenses, esto ocurre alrededor de las 24 semanas de embarazo."Cazarrecompensas"Según ACLU, otro resultado de esta ley es que a partir de ahora los individuos, incluidos los activistas en contra del aborto, sin conexión alguna con los pacientes, no solo podrán demandar a quienes crean que están realizando abortos sino a cualquiera que pueda estar en conocimiento o ayudando a alguien a acceder al procedimiento después de las seis semanas. Por denunciar podrán recibir una recompensa de al menos $10,000 si tienen éxito.La ley "anima activamente a los particulares a actuar como cazarrecompensas", dijo ACLU.La Universidad de Texas anticipa otra consecuencia ante medidas como esta: por miedo, los médicos no darán información a los pacientes sobre las opciones que tienen ante un embarazo no deseado.Los grupos antiaborto en Texas, ya han creado formularios en línea para reclutar a personas para demandar a cualquiera que crean que está violando la ley. También están motivando a que se envíen "sugerencias anónimas" sobre médicos, clínicas y otras personas a los que indagar.Para 2019, en Texas había unas nueve millones de mujeres en edad reproductiva. Para la gran mayoría de ellas, ahora con la ley en vigencia, la clínica de aborto más cercana está en estados que también tienen políticas restrictivas al aborto, como Louisiana, donde las pacientes ya batallan con restricciones y donde son pocas las clínicas que realizan el procedimiento (solo 4 para 2017). Esas barreras —y requisitos como cumplir con dos visitas médicas— podrían hacer que algunas personas que viajen desde Texas tengan que ir incluso a otro estado para poder recibir atención médica.Según el Instituto Guttmacher, una organización que investiga el acceso al aborto, con la ley en vigor, las más afectadas serán las mujeres con menos recursos, que tendrán que viajar —si es que pueden— de 12 a 248 millas para acceder a un centro de aborto para realizarse el procedimiento de forma segura.“Los residentes de Texas, como cualquier otra persona en este país, deben de poder contar con un acceso al aborto seguro en su propio estado. Ninguna persona debe verse forzada a conducir cientos de millas o continuar con un embarazo en contra de su voluntad", dice Amy Hagstrom Miller, presidenta de Whole Woman’s Health and Whole Woman’s Health Alliance. "Le pedimos a la Corte Suprema que proteja el acceso la salud de nuestros pacientes y nos permita seguir proveyendo los cuidados de salud esenciales que los residentes de Texas se merecen", agrega."Este es un asalto a gran escala contra los pacientes, nuestros proveedores de atención médica y nuestros sistemas de apoyo. Esta prohibición del aborto es descaradamente inconstitucional. No dejaremos de luchar hasta que sea bloqueada", agregó ACLU."El daño que causará esta ley será insuperable para demasiadas personas en Texas, particularmente para las personas negras, latinas, indígenas, aquellos con bajos ingresos y personas en áreas rurales que ya enfrentan barreras significativas", dice en un comunicado Alexis McGill Johnson, presidenta de la Federación Planned Parenthood of America.ApelaciónProveedores de servicios de aborto y organizaciones habían apelado el pasado lunes ante la corte para una orden judicial de emergencia que bloqueara de forma inmediata la entrada en vigor de esta ley, mientras continúan los desafíos legales.Según los demandantes, esta ley limitaría "inmediata y catastróficamente" el acceso al aborto para el 85% de las pacientes y obligaría a muchas clínicas a cerrar en todo el estado, algo que ya está ocurriendo.La Corte Suprema reconsiderará los precedentes legales sobre el aborto este otoño, en un caso de Mississippi que determinará si todas las prohibiciones del aborto previas a la viabilidad son inconstitucionales o si se debe aplicar un nuevo estándar.Al menos otros 12 estados han promulgado prohibiciones sobre el aborto en etapas tempranas del embarazo, pero la entrada en vigor de estas ha terminado siendo bloqueada.Incluso si la Corte Suprema llegara a bloquear la aplicación de esta ley, los proveedores de servicios de aborto aún podrían ser considerados "legalmente responsables" por los abortos realizados después de que la ley entrara en vigor este miércoles 1 de septiembre y antes de que el tribunal superior la bloqueara, dijo John Seago, director de la organización antiaborto 'Texas Right to Life'.Proveedores y médicos también temen caer en bancarrota por una avalancha de demandas contra ellos y sus empleados, ya que bajo la nueva ley SB8 los demandantes no tienen que proporcionar ninguna conexión personal con la persona o entidad a la que demandan.