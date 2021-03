La corte suprema dificulta que los inmigrantes puedan evitar la deportación tras ser condenados por delitos menores

La Corte Suprema ha determinado este jueves que, bajo las leyes de migración, las personas indocumentadas que busquen cancelar una orden deportación serán responsables de presentar la. Esta decisión afecta en particular a aquellos inmigrantes indocumentados que no cuentan con los recursos para contratar abogados privados que defiendan sus casos, así como a aquellos que han sido condenados por delitos menores."Muchos otros no ciudadanos en situaciones similares podrían ahora tener que comprobar lo incomprobable respecto a condenas viejas y menores, solo para solicitar alivio humanitario de la deportación", advirtió Brian Goldman, abogado que defendió el caso ante la Corte Suprema, en una declaración enviada a Noticias Telemundo.La discusión en la Corte Suprema se dio en torno al caso de Clemente Pereida, quien nació en México y entró a Estados Unidos en 1995 sin documentos. En noviembre de 2009, Pereida fue condenado por usar el número de Seguridad Social de otra persona para conseguir un trabajo, lo que está considerado como un delito menor.Su condena llevó a que el Departamento de Seguridad Nacional emitiera una orden de deportación en su contra. Pereida tramitó su solicitud para que dicha orden fuera cancelada, pero un juez de inmigración negó su petición al considerar que había incurrido en “bajeza moral”.Los abogados de Pereida desafiaron la decisión ante la Corte Suprema, alegando que el término de “bajeza moral” era muy ambiguo, y que el hombrepara exponer ante el juez cómo la deportación afectaría a su hijo, quien es ciudadano de Estados Unidos.Pese a que Pereida llevaba 25 años en el país, y a pesar de las dificultades que enfrentará su hijo si es deportado, la Corte Suprema falló en su contra.RCH 4, 202100:24La Corte Suprema concluyó que Pereidapara presentar su caso ante un juez de inmigración, ya que debía comprobar que no estuviera “condenado de ofensas criminales que los descalifican”.La opinión, escrita por el juez Neil Gorsuch, establece que la ley federal "requiere expresamente que las personas que buscan alivio de las órdenes de deportación legales demuestren todos los aspectos de su elegibilidad".Los jueces Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan estuvieron en contra de la decisión, ya que Pereida estuvo en Estados Unidos durante 25 años, tiempo en el que crió a tres hijos junto a su esposa.La conclusión de la mayoría, indicaron, podría hacer que la elegibilidad de las personas que buscan evitar la deportación dependa de “las diversas prácticas de acusación de los fiscales estatales", provocando así que la aplicación de la ley de inmigración seaDe acuerdo con USA Today, en contraste al fallo contra Pereida, la Corte Suprema ha establecido en otras ocasiones que los delitos menores no deben ser causa automática de la deportación."Estamos sumamente decepcionados en la decisión de la Corte, que se aleja de un siglo de precedentes sobre las consecuencias migratorias de condenas penales pasadas. Esto resulta en una injusticia para el señor Pereida, quien ha vivido y trabajado en Estados Unidos por más de 25 años", dijo Goldman.