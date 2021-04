La Corte Suprema respalda a un inmigrante latino

Una decisión que puede aliviar miles de casos de deportación

Los magistrados concluyen que las notificaciones de expulsión deben aparecer completas en un solo documento, rechazando el intento de la Administración Trump para solucionar un dictamen anterior del tribunal.La Corte Suprema dictaminó el jueves que las notificaciones de deportación deben contener toda la información requerida en un solo documento en vez de en varios emitidos por separado.Los jueces dictaminaron, en una votación de 6 contra 3, que el Departamento de Seguridad Nacional debe enviar los avisos de comparecencia, incluyendo la información de la audiencia judicial para iniciar el procedimiento de expulsión, en un solo documento para activar la regla de detención.Este fallo, que beneficia a Agusto Niz Chavez, un padre guatemalteco con tres hijos estadounidenses, puede ofrecer además alivio para miles de inmigrantes que no cumplían el requisito de residencia cuando se iniciaron sus procedimientos de expulsión con varios avisos.En 2013, cuando era un inmigrante indocumentado, Niz-Chavez recibió su primera notificación para comparecer ante un tribunal debido a su situación ilegal en el país. Pero la notificación no contenía la fecha y hora en que debía comparecer que exige la ley federal, según sus abogados.La falta de esta información podría tener importantes consecuencias para él y para miles de inmigrantes más. Según la ley, se pueden cancelar los casos de deportación de ciertos inmigrantes indocumentados si han estado "físicamente presentes en Estados Unidos durante un período continuo de no menos de 10 años inmediatamente anterior a la fecha de dicha solicitud".Sin embargo, el período de residencia puede ser interrumpido por el Gobierno por medio de la llamada regla de "detención del tiempo", que consiste en una notificación escrita, entregada "en persona al extranjero especificando la hora y el lugar en que se celebrará el procedimiento".El Gobierno argumentó que se debe permitir que la notificación se haga en varios papeles separados en los casos en que la notificación original carece de información sobre "hora y lugar" y que el estatuto general carece de claridad. El inmigrante guatemalteco dijo que la notificación efectiva debe estar contenida en la notificación original, como dice la ley.