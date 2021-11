La Corte Suprema se inclina en contra de las restricciones a llevar armas en público

El tribunal se muestra escéptico con el requerimiento de una licencia impuesto en Nueva York pero aceptaría limitaciones en lugares muy concurridos como el metro o estadios.

La mayoría de magistrados de la Corte Suprema parecen inclinados a dictaminar que la Constitución otorga el derecho a llevar un arma fuera de casa, pero también dispuestos a permitir que haya restricciones a las armas en lugares públicos concurridos.Tras dos horas de argumentos orales, el tribunal se mostró escéptico ante una ley de Nueva York que exige demostrar una necesidad especial para obtener un permiso para llevar un arma oculta en público.Los magistrados conservadores sugirieron que creen que la ley viola el derecho de la Segunda Enmienda a "tener y portar armas".Nueva York prohíbe llevar un arma a la vista. Sí permite a los residentes obtener una licencia para llevarla oculta pero sólo si pueden demostrar una necesidad que vaya más allá del deseo general de protegerse.Propietarios de armas en este estado presentaron una demanda en contra de la ley, alegando que eso hace prácticamente imposible que los ciudadanos de a pie puedan obtener la licencia.Los jueces más progresistas parecen apoyar la ley de Nueva York."Creo que las personas que tienen un buen carácter moral, que están bebiendo mucho y están tal vez allí para un partido de fútbol americano o algún tipo de partido de fútbol, pueden llegar a enojarse bastante entre ellos. Y si cada uno tiene un arma oculta, ¿quién sabe?", dijo el juez Stephen Breyer.El abogado Paul Clement, que representa a los impugnadores de la ley, dijo que Nueva York ha convertido la Segunda Enmienda en un privilegio limitado, no en un derecho. Y varios de los magistrados conservadores del tribunal parecieron estar de acuerdo.El presidente del tribunal, John Roberts, dijo que no es necesario demostrar una necesidad especial para invocar otros derechos constitucionales: “La idea de que se necesite una licencia para ejercer un derecho es inusual con respecto a la Carta de Derechos”.También sugirió que la necesidad de llevar un arma para la autodefensa es mayor en algunas ciudades que en las zonas rurales, donde los permisos para llevarla oculta son generalmente más fáciles de conseguir. "¿Cuántos asaltos se producen en el bosque?", preguntó.El juez Brett Kavanaugh preguntó: “¿Por qué no basta con decir: ‘Vivo en una zona de alta criminalidad y quiero defenderme’?”.Los miembros del tribunal progresistas y conservadores coincidieron sin embargo en que estarían a favor de las restricciones para llevar armas a lugares sensibles o concurridos.“¿No podemos decir que Times Square en Nochevieja es un lugar sensible?”, preguntó la jueza Amy Coney Barrett."¿Y el metro de Nueva York?", preguntó la jueza Elena Kagan.La procuradora general de Nueva York, Barbara Underwood, defendió por su parte la ley estatal. "La idea de la proliferación de armas en el metro es exactamente lo que aterroriza a la gente", dijo.Pero el juez Samuel Alito dijo que las personas que trabajan en turnos de noche deben desplazarse a sus casas en zonas de alta criminalidad de la ciudad. "La gente con armas ilegales anda por ahí, ¿pero la gente común no puede estar armada?", se preguntó.El tribunal eludió repetidamente la cuestión de la aplicación de la Segunda Enmienda en público, después de haber dictaminado en 2008 que garantiza el derecho individual a tener un arma de fuego en casa para la autodefensa.Una decisión en este caso podría afectar a la capacidad de los Gobiernos estatales y locales para imponer una amplia gama de regulaciones sobre las armas de fuego.Las dos partes discreparon fuertemente durante el argumento del miércoles sobre los tipos de limitaciones que se han permitido históricamente, ya que la histórica sentencia de la Corte Suprema de 2008 dijo que la Segunda Enmienda no prohíbe las regulaciones de armas de fuego tradicionalmente aceptadas.Todos los estados permiten llevar un arma oculta en público, aunque 34 exigen un permiso emitido por el estado. Nueva York y otros siete estados conceden a los funcionarios locales más discreción para denegar las solicitudes de permiso, y es muy probable que se vean afectados por el resultado del caso.