La Corte Suprema valida la decisión judicial que obliga a Biden a restablecer ‘Quédate en México’

La Corte Suprema falló este martes en contra del recurso legal que presentó la Administración Biden la semana pasada para suspender una orden de un juez federal en Texas que le requería al Gobierno reinstaurar el programa migratorio ‘Quédate en México’.El máximo tribunal del país había otorgado una suspensión temporal de la orden de la corte de distrito este viernes por la noche, luego de que la Administración interpusiera un recurso de emergencia para suspender la orden.“La aplicación de suspensión presentada al magistrado Alito y referida a la Corte por él ha sido denegada. Los solicitantes han fallado en demostrar una probabilidad de éxito en el argumento de que el memorando rescindiendo los Protocoles de Protección al Migrante no era arbitrario y caprichoso”, se lee en el documento.Los tres magistrados liberales de la Corte Suprema votaron en contra de la moción, aunque no explicaron por escrito sus motivos para oponerse.El Gobierno todavía tiene una apelación pendiente ante la Corte de Apelaciones del 5to Circuito basada en Nueva Orleans.El presidente, Joe Biden, había suspendido los Protocoles de Protección al Migrante (nombre formal del programa) en su primer día en el cargo, y el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que lo concluiría de forma definitiva en junio, según los documentos judiciales.Sin embargo, el juez federal de distrito Matthew J. Kacsmaryk ordenó el 14 de agosto el restablecimiento del programa a más tardar el sábado. Como el recurso que interpuso la Administración el viernes para suspender esa orden fue rechazado hoy, deberá reinstaurar de inmediato esta política migratoria del expresidente Donald Trump.Esto significa que el Gobierno nuevamente tendrá que mandar de vuelta a México a los migrantes que soliciten asilo en la frontera, mientras esperan a que sus casos sean procesados en las cortes migratorias en Estados Unidos.Críticos del programa alegan que impide a los migrantes obtener ayuda legal profesional en sus casos en Estados Unidos, al mismo tiempo que ha enviado a decenas de miles de personas vulnerables a las ciudades fronterizas de México, donde han sido víctimas del crimen organizado.La orden supone un duro revés al intento de la Administración Biden por cambiar las políticas migratorias de la era Trump y restringe aun más el derecho al asilo, que ya se había visto afectado por el Título 42, una ordenanza sanitaria por la pandemia de coronavirus por la que se deporta de manera expedita a la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera, sin la posibilidad de que soliciten asilo.AUG. 23, 202102:50El juez Kacsmaryk ordenó la restitución del programa en respuesta a una demanda presentada por los estados de Texas y Missouri, cuyos gobernadores han buscado maneras restablecer algunas de las políticas antiinmigrantes de línea dura de la Administración Trump.La Administración Biden ha argumentado que tiene autoridad clara para determinar la política de inmigración” y que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cuenta con discreción para decidir si devuelve o no a los solicitantes de asilo a México.En la petición que interpuso ante la Corte Suprema el viernes, el Gobierno aseguró que la directriz de la era Trump llevaba más de un año inactiva y que reanudarla "perjudicaría las relaciones de Estados Unidos con socios regionales vitales, interrumpiría severamente sus operaciones en la frontera sur y amenaza con provocar una crisis diplomática y humanitaria".