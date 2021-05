La deuda estudiantil una carga enorme para las mujeres

Ahora puede ponerse peor

Las mujeres, en particular las latinas, han pagado el precio más alto en la crisis de la deuda estudiantil. Ellas deben dos tercios de esta deuda a nivel nacional y eso es solo el comienzo del problema.Es una estadística que cuesta creer: las mujeres deben dos tercios de la deuda estudiantil de 1.7 billones de dólares existente el país.En promedio, las mujeres piden prestado más de 31,000 dólares para financiar su educación. Las mujeres negras sacan más de 41,000 dólares. Los hombres, mientras tanto, piden prestados alrededor de 29,000.Pero esas diferencias son solo el comienzo del problema.A las mujeres les toma más tiempo pagar su deuda estudiantil porque todavía ganan solo 82 centavos por cada dólar que gana un hombre. Más tiempo con préstamos para estudiantes significa más intereses por pagar y menos recursos para gastar en otros logros importantes de la vida, como comprar una casa o formar una familia.La pandemia del coronavirus probablemente empeorará esas cifras para las mujeres, según un informe de la Asociación Estadounidense de Mujeres Universitarias (AAUW por sus siglas en inglés).Se entrevistó a la directora ejecutiva de AAUW, Kim Churches, sobre los hallazgos que hizo su organización. La conversación se editó y condensó para mayor claridad.¿Por qué las mujeres piden más préstamos estudiantiles que los hombres?Kim Churches: Las mujeres ganan menos que los hombres y es posible que no tengan tanto dinero de entrada para financiar su educación. Algunas reciben menos ayuda de sus familias y otras tienen que cubrir los gastos de cuidado. Sabemos que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de asistir a colleges y universidades con fines de lucro, donde los niveles de deuda son más altos, por lo que ese también es un factor.¿Cómo sabemos que las mujeres deben pasar más trabajo que los hombres para pagar su deuda estudiantil?La dificultad para pagar los préstamos estudiantiles se refleja en las tasas de incumplimiento, que son más altas para las mujeres que para los hombres, y mucho más altas para los prestatarios negros e hispanos que para los prestatarios blancos y asiáticos. También encontramos que el 34% de todas las mujeres y el 57% de las mujeres negras que estaban pagando sus préstamos estudiantiles informaron que no habían podido cubrir sus gastos esenciales.¿Por qué las mujeres negras asumen más deudas estudiantiles y con qué problemas se encuentran al pagarlas?La brecha de riqueza racial es un factor importante aquí. La riqueza media de los hogares blancos es 20 veces mayor que la de los hogares negros, por lo que las familias negras tienen mucho menos para contribuir a la educación universitaria. Además de eso, está la brecha salarial de género. Las mujeres negras ganan solo 63 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco, por lo que eso se traduce en menos dinero para la educación y un mayor desafío para cumplir con las obligaciones de los préstamos estudiantiles.¿Cómo espera que la pandemia afecte a las mujeres que han pedido préstamos estudiantiles?Esperamos ver un gran aumento en el número de mujeres que no pueden cumplir con sus obligaciones con los préstamos estudiantiles. La mayoría de los despidos que hemos visto se han producido en campos dominados por mujeres, y muchas más mujeres dejaron la fuerza laboral y aún asumen las responsabilidades del cuidado infantil y la educación en el hogar. Si no abordamos la crisis de la deuda estudiantil, veremos un retroceso aún mayor en el progreso de las mujeres en los próximos años.¿La AAUW cree que perdonar la deuda estudiantil es una buena idea?Sí, necesitamos la condonación de préstamos estudiantiles y estamos apoyando activamente una variedad de propuestas para cancelar la deuda a nivel federal y estatal.Pero la cancelación de la deuda por sí sola no es la solución. Hace una generación, un año de universidad costaba el 22% del ingreso familiar promedio. Ese número se ha disparado al 43% en la actualidad. El costo de la educación superior realmente se ha salido de control.