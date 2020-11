LA Dodgers Campeones Mundiales del beisbol

Los Dodgers saborean la gloria del campeonato luego de una espera de 32 años

El mexicano Julio Urías es uno de los grandes héroes con una actuación perfectaTerminó la larga espera de décadas y los fantasmas de octubre se han desvanecido. Los Dodgers de Los Ángeles, una de las instituciones más relevantes del mundo de los deportes, por fin celebra el campeonato de la Serie Mundial.Liderados por Mookie Betts, su mayor estrella entre muchas, y con actuaciones inolvidables de dos lanzadores mexicanos, los Dodgers vencieron el martes 3-1 a los Rays de Tampa Bay para coronarse en seis partidos.Los Ángeles había sufrido mucho en los deportes, incluyendo dolorosas derrotas de los Dodgers en las Series Mundiales de 2017 y 2018, pero hoy amanece como ciudad de los campeones con el primer título del equipo azul desde 1988.Betts fue la figura el momento e impulsador, con su bate y sus piernas- del rally de dos anotaciones para la voltereta en la pizarra en la sexta entrada, y luego en el cierre de la octava se voló la barda para poner la pizarra 3-1.Julio Urías, el fenomenal pitcher mexicano, relevó con solo dos días de descanso y lanzó 2.1 innings perfectos, con 4 ponches. El sinaloense, que fue el centro de los festejos tras sacar el out 27 con un ponche sin tirarle a Willy Adames, ya es un héroe de octubre.Luego de que el asombroso cubano Randy Arozarena bateó otro jonrón en la postemporada para darle ventaja tempranera a los Rays y de que el pitcher Blake Snell tuvo un inicio inspirado luego de 5 entradas, los Dodgers despertaron en Arlington, Texas.El abridor de los Rays, Snell, brilló intensamente desde un principio. Su dominio sobre la poderosa ofensiva de los Dodgers se traducía luego de cuatro innings en solo un hit permitido y 9 bateadores ponchados.Snell se convirtió en apenas el segundo pitcher de la historia en sumar 9 ponches luego de 4 innings en un partido de Serie Mundial, sumándose a Sandy Koufax, la leyenda de los Dodgers que lo hizo en 1963.Los Rays se fueron arriba cuando el novato Arozarena, segundo bateador del partido, conectó un slider en la esquina de afuera de parte del pitcher abridor Tony Gonsolin y lo envió por encima de la barda del jardín derecho en la primera entrada. El cubano fue la sensación de los playoffs, ya con 10 cuadrangulares, algo sin precedentes.Gonsolin fue revelado en el segundo inning por Dylan Floro, quien ponchó a Arozarena con dos corredores en base para acabar ese inning.El relevista mexicano Víctor González tuvo una destacada actuación y de hecho fue el pitcher vencedor tras ingresar de relevo en la quinta entrada con dos outs y un corredor a bordo. El zurdo de Nayarit dominó con un lanzamiento a Austin Meadows para una rola a la segunda base.Luego, en el sexto episodio, el mexicano de 24 años ponchó a Brandon Lowe, Manuel Margot y Joey Wendle. Lo festejó con euforia bajo los aplausos de una gran mayoría de aficionados en el Globe Life Field, la sede neutral del Clásico de Otoño. Incluso aparecieron algunas banderas de México.En la parte baja de la sexta entrada el dirigente de Los Rays tomó la decisión que cambió el curso del juego. Snell fue sacado de manera cuestionable luego de recibir sencillo de Austin Barnes con un out. El zurdo lanzo 5.1 innings brillantes con 2 hits, 9 ponches y 0 bases por bolas. Había realizado 73 lanzamientos al momento que su manager Kevin Cash decidió cambiarlo.Cash es un estratega radical en la aplicación de análisis de estadísticas, como por ejemplo no dejar que su pitcher abridor enfrente tres veces a la alineación rival. Esta vez la estrategia le falló.Ya sin él en la loma, los Dodgers se pusieron en la pizarra cuando Betts bateó doble por la raya del izquierdo que puso a hombres en segunda y tercera en contra del relevista derecho Nick Anderson, quien a continuación lanzó un wild pitch para que Barnes anotara el 1-1. La carrera se le acreditó a Snell.Luego, con Betts en tercera base, Corey Seager sacó rola por primera base y el tiro a home llegó tarde debido a la velocidad de Betts, quien volvió a causar estragos con sus piernas. Los Dodgers se pusieron arriba 2-1.Esa ventaja aumentó en la octava cuando Betts envió un disparo del relevista Pete Fairbanks por encima de la barda del jardín central-izquierdo.Julio Urías ingresó en el séptimo inning con un hombre a bordo y dos fuera. El zurdo de Sinaloa, de excelente postemporada, ponchó sin tirarle al bateador emergente Yandy Díaz para apagar la entrada.Y su piloto Dave Roberts, al igual que en la Serie de Campeonato contra Atlanta, lo dejó acabar el partido decisivo. El zurdo estuvo imbateable y por eso ha hecho historia para la pelota mexicana y para los flamantes campeones de las Ligas Mayores.Seager fue premiado como el Jugador Más Valioso del Clásico de Otoño.