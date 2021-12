La efectividad de las vacunas del COVID-19 frente a la nueva variante ómicron

Las farmacéuticas aún desconocen los niveles de protección que ofrecen sus vacunas frente a la nueva cepa, que ya está en Estados Unidos. Estiman tener lista una nueva inyección los próximos meses, pese a que no creen que los ya inmunizados estén desprotegidos.Aunque es necesario esperar varias semanas para una respuesta definitiva, es importante destacar que los laboratorios avanzan a pasos acelerados no solo para determinar en detalle la efectividad de sus vacunas existentes, sino también para crear nuevas de ser necesario.La vacuna de PfizerNitzan Horowitz, ministro de Salud de Israel, dijo el martes que datos preliminares mostraron que quienes habían recibido una dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus estaban bien protegidos contra la variante ómicron.La comunidad científica sigue de cerca a Israel, al ser uno de los países en los que se han detectado los primeros casos de la nueva variante en el mundo, y también porque 90% de su población ya ha sido vacunada.En otra señal de la efectividad de las vacunas en el mercado, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades dijeron el miércoles que la persona identificada como el primer paciente con ómicron en Estados Unidos está totalmente vacunado contra el coronavirus y solo presenta “síntomas ligeros que están mejorando”.Pfizer, fabricante de la vacuna más usada en Estados Unidos, asegura que podría tener lista una nueva vacuna contra ómicron en menos de 100 días, tal como lo hizo cuando aparecieron las variantes Beta y Delta.“Haremos una tercera (vacuna) para ómicron que usaremos solo si es necesario, si la actual no funciona”, dijo esta semana Albert Bourla, presidente de Pfizer, agregando que se han estado “preparando para esto por meses”.Bourla recordó que no fue necesario el uso de las vacunas que Pfizer desarrolló para Beta ni para Delta porque su vacuna original resultó ser altamente efectiva contra esas variantes, y ese podría ser nuevamente el caso con ómicron.“No creo que el resultado (de nuestras pruebas) sea que las vacunas no protegen”, dijo. “Creo que el resultado podría ser —y aún no lo sabemos— que las vacunas protegen menos”.Aunque los datos preliminares aparentan mostrar que la actual vacuna de Pfizer es “solo ligeramente menos efectiva en prevenir infección con ómicron que con Delta, y sería tan efectiva en prevenir síntomas serios”, la empresa aún no ha confirmado esa información.La vacuna de ModernaPaul Burton, el director médico de Moderna, dijo recientemente que de ser necesario, su empresa también fabricaría una nueva vacuna para frenar la variante ómicron.“Si tenemos que hacer una vacuna totalmente nueva, creo que será a principios de 2022”, declaró.Además, Moderna ya se encuentra estudiando dos dosis de refuerzo que diseñó anticipando mutaciones como las que han surgido con la variante ómicronEl presidente ejecutivo de Moderna, Stephane Bancel, dijo que “es muy posible que la eficacia de la vacuna esté disminuyendo”, pero tendrán que esperar unas dos semanas para saber si es así.Por su parte, Moderna ha señalado que tendría una nueva vacuna a principios de 2022.El ejecutivo explicó que dependiendo de cuánto caiga la eficacia, Moderna podría aumentar la dosis de la vacuna actual para proteger mejor a las personas, sobre todo a los inmunodeprimidos y a los ancianos, quienes podrían necesitar una cuarta dosis”.Bancel explicó que tomará meses desarrollar y distribuir una vacuna que prevenga específicamente la variante ómicron del coronavirus. Sin embargo, dijo que Moderna podría tener lista mucho antes una dosis más alta de la inyección de refuerzo actual, que podría ayudar a evitar la nueva variante.“La dosis más alta podría hacerse de inmediato, pero pasarán meses antes de que la variante específica de ómicron esté lista para enviarse en cantidades masivas”, dijo.Ugur Sahin, presidente ejecutivo de BioNTech, socio de Pfizer, también destacó esta semana la importancia de recibir la tercera dosis de refuerzo que, señaló, “seguramente otorga una capa de protección contra infecciones con ómicron de cualquier severidad en comparación con aquellos que solo han recibido dos dosis”.Sahin declaró que lo único que le preocupaba en este momento era el hecho de que había personas que no habían recibido ninguna vacuna.Hasta la fecha, 60% de la población de 5 años o más en Estados Unidos se ha vacunado por completo, pero solo 21% ha recibido la dosis de refuerzo.La vacuna de Johnson & JohnsonPor su parte, la farmacéutica Johnson & Johnson también comenzó a trabajar en una nueva versión de su vacuna para atacar específicamente a ómicron.Y aunque no se refirió directamente a la eficacia de su vacuna frente a la nueva variante, la empresa reiteró su confianza en la respuesta inmune de la inyección “demostrada hasta la fecha por la durabilidad y amplitud de la protección contra las variantes en los estudios clínicos”, según un comunicado reciente.Por otro lado, Pfizer anticipa que ómicron no afectará la efectividad de PAXLOVID, su antiviral contra el coronavirus que en pruebas preliminares ha demostrado ser altamente efectivo en reducir el riesgo de hospitalización en pacientes de alto riesgo.“Fue diseñada para mantener su eficacia conforme muta el virus”, aseguró el ejecutivo el lunes.La empresa prevé fabricar 80 millones de unidades de PAXLOVID y ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para suministrarle 10 millones de unidades del antiviral a partir de este año siempre y cuando su uso sea autorizado por la FDA.